Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη εντοπίσει τόσο τους προμηθευτές όσο και τις επιχειρήσεις μεταφοράς.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι των αρμόδιων υγειονομικών και κτηνιατρικών αρχών για τη διερεύνηση της συρροής κρουσμάτων σαλμονέλωσης στη Λαμία, με την επιδημιολογική έρευνα να επεκτείνεται σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Την ίδια στιγμή, αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, καθώς η κατάσταση της υγείας των περισσότερων ασθενών παρουσιάζει σημαντική βελτίωση.

22 κρούσματα -Στο μικροσκόπιο ολόκληρη η εφοδιαστική αλυσίδα

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί συνολικά 22 κρούσματα σαλμονέλωσης, με τους περισσότερους ασθενείς να είναι νεαρής ηλικίας. Από τους 17 ανθρώπους που χρειάστηκε να νοσηλευτούν, αρκετοί έχουν ήδη λάβει εξιτήριο, ενώ οι υπόλοιποι παρουσιάζουν σταθερή βελτίωση, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας τους.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Υγείας Στερεάς Ελλάδας, Ανδρέα Τοουλιά, οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στα καταστήματα εστίασης όπου κατανάλωσαν γεύματα οι ασθενείς, αλλά επεκτείνονται σε κάθε κρίκο της αλυσίδας διακίνησης των προϊόντων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη εντοπίσει τόσο τους προμηθευτές όσο και τις επιχειρήσεις μεταφοράς, ενώ η έρευνα έχει φτάσει μέχρι και τη μονάδα εκτροφής από την οποία προέρχονται τα ύποπτα προϊόντα.

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Παράλληλα, έχουν ληφθεί δείγματα από τα καταστήματα εστίασης και τους εμπλεκόμενους προμηθευτές, τα οποία εξετάζονται εργαστηριακά από τον ΕΟΔΥ, ενώ πραγματοποιούνται και μικροβιολογικοί έλεγχοι στους εργαζόμενους που σχετίζονται με τη διαχείριση των τροφίμων.

Προληπτική απόσυρση παρτίδων

Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην προληπτική απόσυρση των ύποπτων παρτίδων προϊόντων έως ότου ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές αναλύσεις. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι τα κρούσματα συνδέονται με μολυσμένη παρτίδα κοτόπουλου που προήλθε από κοινό προμηθευτή της Βόρειας Ελλάδας, ενώ εξετάζεται εάν η ίδια παρτίδα διακινήθηκε και σε άλλες περιοχές εκτός του Δήμου Λαμιέων.

Θετική είναι και η εικόνα στο Νοσοκομείο Λαμίας. Οι νοσηλευόμενοι μειώνονται σταδιακά, καθώς αρκετοί ασθενείς παίρνουν εξιτήριο μετά τη βελτίωση της κλινικής τους εικόνας. Ανάμεσα σε όσους εξακολουθούν να νοσηλεύονται βρίσκεται και ένα 8χρονο παιδί μαζί με τον πατέρα του, με τους θεράποντες ιατρούς να εκτιμούν ότι σύντομα θα μπορέσουν να επιστρέψουν και αυτοί στο σπίτι τους.

Βασιλακόπουλος: Ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα κρούσματα

Ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στη διασπορά της σαλμονέλας και προέτρεψε τους κατοίκους να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου τις επόμενες ημέρες.

Όπως διευκρίνισε, δεν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος μετάδοσης του βακτηρίου μέσω της κατανάλωσης αυγών, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να εντοπιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η μόλυνση στα κοτόπουλα, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τον προμηθευτή.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ σημείωσε επίσης ότι ενδέχεται να εμφανιστούν ακόμη λίγα κρούσματα τις επόμενες ημέρες, καθώς ο χρόνος επώασης της νόσου μπορεί να φτάσει έως και τις επτά ημέρες.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο, υπογραμμίζοντας πως τα περιστατικά θανάτου από σαλμονέλα είναι εξαιρετικά σπάνια.

Τέλος, ο κ. Βασιλακόπουλος συνέστησε στο κοινό να μην συγχέει κάθε σύμπτωμα γαστρεντερίτιδας με τη σαλμονέλα και να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής στην κουζίνα. Συγκεκριμένα, προέτρεψε να μην παραμένει το νωπό κοτόπουλο στο ψυγείο για 4-5 ημέρες, αλλά να μαγειρεύεται ή να καταψύχεται άμεσα.