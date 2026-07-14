Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τα κρούσματα σαλμονέλας μετά από κατανάλωση κοτόπουλου στη Λαμία.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη συρροή κρουσμάτων σαλμονέλας στη Λαμία, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν ολόκληρη τη διαδρομή της ύποπτης παρτίδας κοτόπουλου: από τη μονάδα παραγωγής και την επεξεργασία, μέχρι τον ενδιάμεσο διακινητή, τον τελικό προμηθευτή, τη μεταφορά και την παράδοση στις επιχειρήσεις εστίασης.

Σύμφωνα με το lamianow, τουλάχιστον 40 πολίτες είχαν προσέλθει μέχρι το πρωί της Τρίτης 14 Ιουλίου στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, ενώ 17 χρειάστηκε να εισαχθούν για νοσηλεία. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας Ανδρέας Τοουλιάς στον LAMIA POLIS 87.7 οι νοσηλευόμενοι είναι πλέον 17 (η χθεσινή ανακοίνωση του νοσοκομείου έκανε λόγο για 12 νοσηλευόμενους). Οι υγειονομικές υπηρεσίες πραγματοποιούν ελέγχους σε έξι επιχειρήσεις εστίασης σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Ο προμηθευτής έχει εντοπιστεί και έχουν ληφθεί δείγματα κοτόπουλου, τα οποία μεταφέρθηκαν σε εργαστήριο της Χαλκίδας για εξέταση.

Το γεγονός ότι οι ασθενείς δεν είχαν φάει όλοι στο ίδιο κατάστημα, αλλά σε διαφορετικές επιχειρήσεις, ενισχύει την εκτίμηση ότι υπήρξε ένας κοινός κρίκος στην τροφοδοσία. Δεν αποδεικνύει, όμως, από μόνο του ούτε το σημείο στο οποίο προέκυψε η μόλυνση ούτε ποιος ευθύνεται. Αυτά αναμένεται να προκύψουν από την ιχνηλάτηση και τα εργαστηριακά αποτελέσματα.

Η κρίσιμη λεπτομέρεια: «Ήταν προβρασμένο κοτόπουλο»

Μία ιδιαίτερα σημαντική διάσταση στην υπόθεση έδωσε, μιλώντας στον Lamia Polis 87.7, ο πρόεδρος των επισιτιστικών επαγγελματιών της Λαμίας, Φρανκ Τσιλιπάνος.

Όπως υποστήριξε, το προϊόν που είχαν προμηθευτεί τα συγκεκριμένα καταστήματα δεν ήταν ωμό ή κατεψυγμένο κοτόπουλο το οποίο μαγειρεύτηκε εξαρχής μέσα στις κουζίνες τους. Επρόκειτο, σύμφωνα με τον ίδιο, για έτοιμο, προβρασμένο κοτόπουλο, το οποίο διατέθηκε στις επιχειρήσεις για να χρησιμοποιηθεί κυρίως σε σάντουιτς, σαλάτες και άλλα έτοιμα γεύματα.

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Η επισήμανση αυτή αλλάζει ουσιαστικά το πλαίσιο της διερεύνησης. Στην περίπτωση ενός ωμού προϊόντος, το τελικό και επαρκές μαγείρεμα στην επιχείρηση αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο προστασίας. Σε ένα προϊόν που παραλαμβάνεται ήδη θερμικά επεξεργασμένο και χρησιμοποιείται σε σαλάτες ή σάντουιτς, ενδέχεται να μην ακολουθεί δεύτερο πλήρες μαγείρεμα πριν από την κατανάλωση.

Το ερώτημα, επομένως, δεν περιορίζεται στο τι συνέβη μέσα στις κουζίνες των καταστημάτων. Επεκτείνεται στον τρόπο με τον οποίο το προϊόν παρασκευάστηκε, ψύχθηκε, συσκευάστηκε, αποθηκεύτηκε, μεταφέρθηκε και παραδόθηκε, αλλά και στο κατά πόσο τηρήθηκαν σε όλα τα στάδια οι προβλεπόμενες συνθήκες υγιεινής και θερμοκρασίας.

Ο κ. Τσιλιπάνος εμφανίστηκε προβληματισμένος ακριβώς επειδή, όπως είπε, η επικινδυνότητα ενός ήδη μαγειρεμένου προϊόντος θα αναμενόταν να είναι μικρότερη. Η μαζικότητα των περιστατικών δημιουργεί, κατά την εκτίμησή του, σοβαρά ερωτήματα για όσα προηγήθηκαν της παράδοσης στα καταστήματα.

Ο κ. Τσιλιπάνος ζήτησε η έρευνα να μην περιοριστεί στα καταστήματα εστίασης, αλλά να εξετάσει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα: τον προμηθευτή, το παρασκευαστήριο, τη μεταφορά, τη θερμοκρασία παράδοσης και τον τρόπο επεξεργασίας του προϊόντος.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι και οι επαγγελματίες της εστίασης οφείλουν να ενισχύσουν τους ελέγχους κατά την παραλαβή, εξετάζοντας τη θερμοκρασία, την κατάσταση της συσκευασίας και τα συνοδευτικά στοιχεία. Προανήγγειλε, επίσης, πρωτοβουλία του συλλόγου για συνεργασία με μικροβιολογικό ή χημικό εργαστήριο, ώστε οι επιχειρήσεις που το επιθυμούν να μπορούν να προχωρούν σε δειγματοληψίες και να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα και οι χώροι τους πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.