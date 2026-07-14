Στο beta πρόγραμμα του ψηφιακού ευρώ της ΕΚΤ συγκαταλέγονται 3 ελληνικές τράπεζες.

Τρεις ελληνικοί πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών συγκαταλέγονται στους 36 οργανισμούς που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για να συμμετάσχουν στην πιλοτική δοκιμή του ψηφιακού ευρώ. Πρόκειται για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την Τράπεζα Πειραιώς και τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, οι οποίες επιλέχθηκαν ανάμεσα σε περισσότερες από 50 αιτήσεις που υποβλήθηκαν από ολόκληρη την ευρωζώνη.

Πότε ξεκινά

Το πιλοτικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και θα έχει διάρκεια 12 μηνών, με στόχο να δοκιμαστούν οι τεχνικές λειτουργίες και οι επιχειρησιακές διαδικασίες της beta έκδοσης του ψηφιακού ευρώ, καθώς και να βελτιωθεί η εμπειρία των χρηστών ενόψει της ενδεχόμενης έκδοσής του.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι συμμετέχοντες προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα τραπεζών και μη τραπεζικών παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, εξασφαλίζοντας γεωγραφική κάλυψη και αντιπροσωπευτικότητα σε όλη την ευρωζώνη. Ορισμένοι θα αναλάβουν τη διάθεση των υπηρεσιών του ψηφιακού ευρώ σε χρήστες της πιλοτικής φάσης, ενώ άλλοι θα υποστηρίξουν εμπόρους ώστε να μπορούν να δέχονται πληρωμές μέσω της δοκιμαστικής έκδοσης του νέου ψηφιακού μέσου πληρωμών.

Πιλοτική δοκιμή

Η πιλοτική δοκιμή θα πραγματοποιηθεί στην ΕΚΤ και στις εθνικές κεντρικές τράπεζες 19 χωρών της ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Η beta έκδοση του ψηφιακού ευρώ θα είναι τεχνικά και λειτουργικά κοντά στο μοντέλο που προβλέπει η υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκή νομοθεσία, χωρίς ωστόσο να διαθέτει καθεστώς νόμιμου χρήματος κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

Ο Πιέρο Τσιπολόνε, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και επικεφαλής της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για το ψηφιακό ευρώ, δήλωσε ότι το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς επιβεβαιώνει την ετοιμότητα του ιδιωτικού τομέα να συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη του έργου, με στόχο την ενίσχυση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος πληρωμών.