Ο τζίρος διατηρήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, φθάνοντας τα 360,29 εκατ. ευρώ, έναντι 369,6 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Με σημαντικές απώλειες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.487,6 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,14%.

Ο τζίρος διατηρήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, φθάνοντας τα 360,29 εκατ. ευρώ, έναντι 369,6 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση, με τα 41,98 εκατ. ευρώ να αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Ο όγκος των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 48,79 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 30 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 103 υποχώρησαν και 70 παρέμειναν αμετάβλητες, αποτυπώνοντας την ένταση των ρευστοποιήσεων στη συνεδρίαση.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 2,11% στις 2.798,4 μονάδες, ενώ ο FTSE 25 έκλεισε στις 6.314,5 μονάδες με απώλειες 2,17% και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM στις 3.146,2 μονάδες, μειωμένος κατά 1,69%.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες συγκέντρωσαν τζίρο άνω των 171 εκατ. ευρώ. Η Πειραιώς έκλεισε στα 9,06 ευρώ με πτώση 2,28%, η Εθνική Τράπεζα στα 15,22 ευρώ με απώλειες 2,93%, η Alpha Bank στα 4,02 ευρώ με -2,43% και η Eurobank στα 4,28 ευρώ, περιορίζοντας τις απώλειες στο 0,88%.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν και αρκετά blue chips, με τη Cenergy να υποχωρεί κατά 6,07%, τη Lamda Development κατά 4,71%, την Aegean κατά 4,14%, τη Metlen κατά 3,97%, τη Βιοχάλκο κατά 3,81%, την Allwyn κατά 3,46% και την Coca-Cola HBC κατά 3,01%.

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Στον αντίποδα, μόλις δύο μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν με θετικό πρόσημο, η ΕΥΔΑΠ με άνοδο 0,83% και η Motor Oil με κέρδη 0,61%, ενώ περιορισμένες απώλειες κατέγραψαν η ΔΕΗ (-0,83%), η Eurobank (-0,88%), η AKTOR (-0,28%) και η Titan (-0,49%).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, θετικά κινήθηκαν μόνο η ΕΧΑΕ (+0,54%) και η Dimand (+0,38%), ενώ μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν η Autohellas (-3,31%) και ο ΟΛΘ (-3,28%). Ξεχώρισε η ΣΙΔΜΑ, η οποία κατέγραψε άνοδο 15,9%, αποτελώντας τη μεγάλη εξαίρεση σε μια συνεδρίαση που κυριάρχησαν οι πωλητές.