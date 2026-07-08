Με σημαντικές απώλειες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.487,6 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,14%.
Ο τζίρος διατηρήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, φθάνοντας τα 360,29 εκατ. ευρώ, έναντι 369,6 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση, με τα 41,98 εκατ. ευρώ να αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Ο όγκος των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 48,79 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 30 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 103 υποχώρησαν και 70 παρέμειναν αμετάβλητες, αποτυπώνοντας την ένταση των ρευστοποιήσεων στη συνεδρίαση.
Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 2,11% στις 2.798,4 μονάδες, ενώ ο FTSE 25 έκλεισε στις 6.314,5 μονάδες με απώλειες 2,17% και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM στις 3.146,2 μονάδες, μειωμένος κατά 1,69%.
Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες συγκέντρωσαν τζίρο άνω των 171 εκατ. ευρώ. Η Πειραιώς έκλεισε στα 9,06 ευρώ με πτώση 2,28%, η Εθνική Τράπεζα στα 15,22 ευρώ με απώλειες 2,93%, η Alpha Bank στα 4,02 ευρώ με -2,43% και η Eurobank στα 4,28 ευρώ, περιορίζοντας τις απώλειες στο 0,88%.
Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν και αρκετά blue chips, με τη Cenergy να υποχωρεί κατά 6,07%, τη Lamda Development κατά 4,71%, την Aegean κατά 4,14%, τη Metlen κατά 3,97%, τη Βιοχάλκο κατά 3,81%, την Allwyn κατά 3,46% και την Coca-Cola HBC κατά 3,01%.
Στον αντίποδα, μόλις δύο μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν με θετικό πρόσημο, η ΕΥΔΑΠ με άνοδο 0,83% και η Motor Oil με κέρδη 0,61%, ενώ περιορισμένες απώλειες κατέγραψαν η ΔΕΗ (-0,83%), η Eurobank (-0,88%), η AKTOR (-0,28%) και η Titan (-0,49%).
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, θετικά κινήθηκαν μόνο η ΕΧΑΕ (+0,54%) και η Dimand (+0,38%), ενώ μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν η Autohellas (-3,31%) και ο ΟΛΘ (-3,28%). Ξεχώρισε η ΣΙΔΜΑ, η οποία κατέγραψε άνοδο 15,9%, αποτελώντας τη μεγάλη εξαίρεση σε μια συνεδρίαση που κυριάρχησαν οι πωλητές.