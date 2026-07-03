Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σήμερα στις 2.537,23 μονάδες, ενισχυμένος κατά 1,27%

Με νέα άνοδο ολοκλήρωσε την εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών, βρισκόμενο στα υψηλότερα επίπεδα από το 2009.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σήμερα στις 2.537,23 μονάδες, ενισχυμένος κατά 1,27%. Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 261 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας κάμψη σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση λόγω της αργίας στη Wall Street, ωστόσο παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα για τα δεδομένα της αγοράς. Πρωταγωνίστρια στον τζίρο ήταν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με συναλλαγές 39,6 εκατ. ευρώ, ακολούθησαν η Εθνική Τράπεζα με 30,7 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς με 23,7 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 19,7 εκατ. ευρώ. Συνολικά, 71 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, έναντι 57 που υποχώρησαν, επιβεβαιώνοντας τη γενικευμένη θετική εικόνα της αγοράς.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,35% στις 2.862,5 μονάδες. Η Eurobank έκλεισε στα 4,33 ευρώ με άνοδο 2,36%, η Εθνική στα 15,76 ευρώ με κέρδη 1,74%, η ΔΕΗ στα 23,70 ευρώ με άνοδο 1,63% και η Alpha Bank στα 4,07 ευρώ με κέρδη 1,22%.

Ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 1,32% στις 6.441,1 μονάδες και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM κατά 0,5% στις 3.196 μονάδες.

Στα blue chips, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η ΑΚΤΟΡ, η οποία έκλεισε στα 14,36 ευρώ με κέρδη 4,66%, ενώ ο ΟΤΕ ενισχύθηκε κατά 4,33% στα 19,50 ευρώ και η Cenergy κατά 3,77% στα 23,10 ευρώ. Θετικό πρόσημο διατήρησαν επίσης η Motor Oil, η Coca-Cola HBC και η Jumbo.

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Στον αντίποδα, οι πιέσεις ήταν περιορισμένες, με τη Βιοχάλκο να υποχωρεί κατά 0,31% στα 19 ευρώ και την Credia να κλείνει χαμηλότερα κατά 0,68%. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε η ΑΒΑΞ με άνοδο 4,3%, ενώ η μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε στην Κρι Κρι, η οποία υποχώρησε κατά 4% στα 28,80 ευρώ.