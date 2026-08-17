Μελέτη δείχνει ότι οι πιο σκούρες αποχρώσεις κάνουν την επιδερμίδα να φαίνεται πιο ομοιόμορφη και λεία, ενώ τα ανοιχτόχρωμα ή γκρίζα μαλλιά κάνουν τις ατέλειες του προσώπου και τις ρυτίδες πιο εμφανείς.

Από τις ακριβές κρέμες προσώπου μέχρι τις αισθητικές παρεμβάσεις, πολλοί είναι εκείνοι που αναζητούν τρόπους να κάνουν την επιδερμίδα τους να δείχνει πιο λεία και πιο νεανική. Μια νέα μελέτη, ωστόσο, υποδεικνύει ότι το μυστικό μπορεί να βρίσκεται σε ένα απρόσμενο σημείο, στα μαλλιά.

Ερευνητές από το Franklin & Marshall College στην Πενσιλβάνια εξέτασαν κατά πόσο το χρώμα των μαλλιών επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την εμφάνιση του δέρματος.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι οι πιο σκούρες αποχρώσεις μπορούν να κάνουν την επιδερμίδα να φαίνεται πιο ομοιόμορφη και λεία, ενώ τα ανοιχτόχρωμα ή γκρίζα μαλλιά ενδέχεται να κάνουν τις ατέλειες του προσώπου και τις ρυτίδες πιο εμφανείς.

Για να διερευνήσουν το φαινόμενο, οι επιστήμονες πραγματοποίησαν δύο πειράματα. Στο πρώτο, φωτογράφισαν τα πρόσωπα 45 γυναικών ηλικίας από 19 έως 79 ετών και στη συνέχεια τα παρουσίασαν με διαφορετικό φόντο γύρω από το πρόσωπο. Σε ορισμένες εικόνες χρησιμοποιήθηκε μαύρο οβάλ πλαίσιο και σε άλλες ένα χρώμα στον τόνο της επιδερμίδας. Συνολικά 61 συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν πόσο ομοιόμορφη φαινόταν η επιδερμίδα.

Παρότι τα πρόσωπα δεν είχαν υποστεί καμία απολύτως επεξεργασία, οι αξιολογήσεις διέφεραν ανάλογα με το περιβάλλον χρώμα. Τα πρόσωπα που πλαισιώνονταν από τη σκούρα επιφάνεια θεωρήθηκαν ότι είχαν πιο ομοιόμορφη επιδερμίδα.

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Στο δεύτερο πείραμα, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν φωτογραφίες 41 γυναικών και τροποποίησαν αποκλειστικά το χρώμα των μαλλιών τους. Στη συνέχεια, 80 συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν την εμφάνιση του δέρματος. Και σε αυτή την περίπτωση, οι γυναίκες εμφανίζονταν να έχουν πιο λεία και ομοιόμορφη επιδερμίδα όταν τα μαλλιά τους ήταν πιο σκούρα.

Η εξήγηση φαίνεται να σχετίζεται με την αντίθεση ανάμεσα στο δέρμα και το χρώμα του περιβάλλοντος που πλαισιώνει το πρόσωπο. Όταν η αντίθεση είναι μεγαλύτερη, ορισμένες λεπτομέρειες της επιδερμίδας μπορεί να γίνονται αντιληπτές διαφορετικά.

Σύμφωνα με την επικεφαλής της μελέτης, Carlota Batres, η εικόνα του δέρματος επηρεάζεται από την αντίθεση ανάμεσα στην επιδερμίδα και το περιβάλλον γύρω από το πρόσωπο, είτε αυτό είναι το φόντο, είτε τα ίδια τα μαλλιά.

Το εύρημα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η εικόνα της επιδερμίδας συνδέεται όχι μόνο με την αντίληψη της ηλικίας, αλλά και με την αξιολόγηση της υγείας, της ελκυστικότητας, και της αξιοπιστίας ενός ανθρώπου. Με άλλα λόγια, μια αλλαγή στην εμφάνιση των μαλλιών μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε συνολικά ένα πρόσωπο, χωρίς να έχει αλλάξει στην πραγματικότητα το δέρμα του.

Τα αποτελέσματα δεν σημαίνουν βέβαια, ότι όποιος αφήνει τα μαλλιά του να γκριζάρουν θα αποκτήσει περισσότερες ρυτίδες. Η μελέτη αφορά τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν οι άλλοι την επιδερμίδα μας και όχι μια πραγματική επιδείνωση της κατάστασής της. Έτσι, οι γκρίζες τρίχες δεν προκαλούν ρυτίδες, αλλά η αλλαγή στην αντίθεση των χρωμάτων γύρω από το πρόσωπο μπορεί να κάνει ορισμένες λεπτομέρειες να ξεχωρίζουν οπτικά περισσότερο.

Η έρευνα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να αφήσουν φυσικά τα γκρίζα μαλλιά τους αντί να τα βάφουν. Το λεγόμενο «silver hair» έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε δημοφιλή αισθητική επιλογή, με αρκετές γυναίκες να επιλέγουν να ‘αγκαλιάσουν’ τη φυσική διαδικασία της γήρανσης.

Την ίδια στιγμή, μια διαφορετική έρευνα από την Ιαπωνία έχει στρέψει το ενδιαφέρον σε πιθανές μεθόδους περιορισμού του γκριζαρίσματος. Οι επιστήμονες εξέτασαν τη λουτεολίνη, ένα αντιοξειδωτικό που βρίσκεται σε λαχανικά όπως το σέλερι, το μπρόκολο, τα καρότα, τα κρεμμύδια και τις πιπεριές. Σε πειράματα σε ποντίκια, η ουσία φάνηκε να περιορίζει τη διαδικασία του γκριζαρίσματος. Ωστόσο, το συγκεκριμένο εύρημα δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί σε ανθρώπους και επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί διαθέσιμη θεραπεία για τα γκρίζα μαλλιά.