Ενδέχεται να οδηγήσει σε ξηρότητα, θαμπάδα, φθορά ελαστικότητας και πρόωρες ρυτίδες.

Ο ύπνος μετά από μια κουραστική μέρα είναι γλυκός - όμως αν ξαπλώνεις χωρίς να αφαιρέσεις το μακιγιάζ σου, μπορεί να βλάψεις σημαντικά την επιδερμίδα και τα μάτια σου.

Όπως αναφέρει το realsimple, πολύ συχνά, τα υπολείμματα make-up φράζουν τους πόρους, εμποδίζουν τη φυσική ανανέωση του δέρματος και οδηγούν σε ακμή, δερματικά προβλήματα και πρόωρη γήρανση.

Ακόμα πιο σοβαρό είναι το πρόβλημα όταν πρόκειται για μακιγιάζ ματιών: σκιές, μάσκαρα ή glitter μπορεί να θρυμματιστούν κατά τη διάρκεια του ύπνου, να εισχωρήσουν κάτω από τα βλέφαρα και να προκαλέσουν ερεθισμό, τραυματισμούς στην επιφάνεια του ματιού ή ακόμα και μόλυνση.

Πέρα όμως από τα μάτια, η ίδια η αναπλαστική διαδικασία της επιδερμίδας διαταράσσεται. Η νύχτα είναι η ώρα που το δέρμα αναδομείται, αποβάλλει νεκρά κύτταρα, αναπληρώνει υγρασία και παράγει κολλαγόνο· όταν όμως είναι καλυμμένο από στρώση make-up και ρύπους, όλα αυτά τα «εργαστήρια ανανέωσης» παγιδεύονται κάτω από το «πλαστικό» φίλτρο του μακιγιάζ.

Όσοι έχουν ευαίσθητο δέρμα ή τάση για ακμή είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι: οι χημικές ουσίες, τα αρώματα ή τα συντηρητικά που περιέχονται σε πολλά προϊόντα μακιγιάζ μπορεί να «κάτσουν» ώρες πάνω στην επιδερμίδα, προκαλώντας ερεθισμούς, κοκκινίλες, φαγούρα ή αλλεργικές αντιδράσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από αισθητική άποψη, λοιπόν, η παράλειψη του καθαρισμού πριν τον ύπνο δεν είναι — απλώς — τεμπελιά: είναι μια συνήθεια που συσσωρεύει μικρές βλάβες με τον καιρό και μπορεί να αφήσει μόνιμα σημάδια.

Πώς να προστατεύεις δέρμα και μάτια

Πάντα αφαιρείς το μακιγιάζ πριν κοιμηθείς — με ειδικό ντεμακιγιάζ ή με ένα απαλό καθαριστικό + νερό micellaire.

Αν φοράς μακιγιάζ ματιών, δώσε προσοχή: χρησιμοποιήστε συσκευές ή προϊόντα που απομακρύνουν και τα πιο ανθεκτικά υπολείμματα (μάσκαρα, eyeliner).

Μετά τον καθαρισμό, άφησε την επιδερμίδα να «αναπνεύσει». Μπορείς να εφαρμόσεις μια ελαφριά ενυδατική κρέμα για να βοηθήσεις την αναγέννηση της επιδερμίδας.

Απόφυγε την επαναλαμβανόμενη χρήση βαριών, «βαριών» foundations ή προϊόντων με πολλά έλαια/χημικά — ειδικά πριν τον ύπνο.

Ο ύπνος με make-up μπορεί να φαντάζει «αθώος», ειδικά όταν είσαι κουρασμένη· όμως οι συνέπειές του συσσωρεύονται — από τόσες μικρές βλάβες στην επιδερμίδα και τα μάτια, μέχρι πρόωρη γήρανση και προβλήματα υγείας.

Η βασική περιποίηση πριν τον ύπνο δεν είναι πολυτέλεια: είναι αναγκαιότητα. Με έναν απλό, καθημερινό καθαρισμό σώζεις όχι μόνο τη λάμψη και την υγεία του δέρματος, αλλά και την άνεση των ματιών σου — και εγγυάσαι ότι θα ξυπνήσεις φρέσκια και χωρίς «εκπλήξεις».