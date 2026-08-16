Σε δραματική φάση εισέρχεται η επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί ότι πρόκειται για την ταχύτερα εξελισσόμενη επιδημία που έχει καταγραφεί και ότι βρίσκεται σε τροχιά να εξελιχθεί στη φονικότερη.

«Ο Έμπολα κερδίζει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον ιό να ξεπεράσει την αντίδρασή μας», δήλωσε την περασμένη Παρασκευή ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, ανακοινώνοντας παράλληλα την άμεση ενίσχυση της διεθνούς βοήθειας.

Ο Φλέτσερ διέθεσε επιπλέον 30,5 εκατομμύρια δολάρια από το Κεντρικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του ΟΗΕ (CERF), ποσό που έρχεται να προστεθεί στα 24 εκατομμύρια δολάρια που είχαν ήδη διατεθεί για την αντιμετώπιση της επιδημίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στις γειτονικές χώρες.

Το Γραφείο του ΟΗΕ για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) έχει ήδη επιστρατεύσει ακόμη 20 εργαζομένους για την επιδημία, ωστόσο, όπως προειδοποίησε ο Φλέτσερ, ενδέχεται να χρειαστούν ακόμη περισσότεροι για να ανακοπεί η εξάπλωση του ιού.

Η επιδημία Έμπολα Bundibugyo, η οποία κηρύχθηκε επίσημα στις 15 Μαΐου από τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό έχει μέχρι στιγμής προκαλέσει 2.184 θανάτους, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 47% των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί. Κρούσματα έχουν καταγραφεί σε 6 από τις συνολικά 26 επαρχίες της χώρας, ενώ και η Ουγκάντα έχει αναφέρει 20 κρούσματα.

«Αυτό είναι ένα καμπανάκι αφύπνισης», τόνισε ο Φλέτσερ, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται «ταχύτητα, κλιμάκωση και αλληλεγγύη» προτού ο ιός αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα έναντι των επιχειρήσεων αντιμετώπισης της επιδημίας.

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Στο μεταξύ, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) διευρύνει από το Σάββατο το πρόγραμμα παροχής ζεστών γευμάτων σε επιπλέον κέντρα θεραπείας ασθενών με Έμπολα στην επαρχία Ιτούρι και σε άλλες περιοχές. Από τα τέλη Μαΐου, το WFP έχει ήδη προσφέρει περισσότερα από 260.000 ζεστά γεύματα σε κέντρα θεραπείας και απομόνωσης στις επαρχίες Ιτούρι, Βόρειο και Νότιο Κίβου.

Η Ιτούρι αποτελεί το επίκεντρο της επιδημίας, καθώς από τα περισσότερα από 4.660 κρούσματα που έχουν καταγραφεί συνολικά, πάνω από 3.400 εντοπίζονται στη συγκεκριμένη επαρχία.

Ανθρωπιστική κρίση

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη εξαιτίας της ανθρωπιστικής κρίσης που ήδη πλήττει την περιοχή. Οι άμαχοι στο Βόρειο και το Νότιο Κίβου βρίσκονται ταυτόχρονα αντιμέτωποι με τον Έμπολα και τη συνεχιζόμενη ένοπλη σύγκρουση μεταξύ του στρατού της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της πολιτοφυλακής M23, η οποία υποστηρίζεται από τη Ρουάντα.

Παράλληλα, σε ολόκληρη την ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό περίπου 2,6 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν σοβαρό υποσιτισμό, με περισσότερους από τους μισούς να βρίσκονται στην Ιτούρι. Η βοήθεια για την επισιτιστική ανασφάλεια χρηματοδοτείται μόνο κατά 25%, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για πρόσθετη χρηματοδότηση για επισιτιστική βοήθεια που σώζει ζωές.

Μετά τη συνεδρίαση της Μόνιμης Διατμηματικής Επιτροπής του ΟΗΕ, ο Φλέτσερ ανέφερε ότι οι μεγαλύτεροι ανθρωπιστικοί οργανισμοί στον κόσμο συμφώνησαν να ενισχύσουν σημαντικά τη διεθνή προσπάθεια για την αντιμετώπιση του Έμπολα.

Η εκπρόσωπος του ΟΗΕ Ντανιέλα Γκρος προειδοποίησε ότι οι ανάγκες των πολιτών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξακολουθούν να ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της σημερινής αντίδρασης στην επιδημία και ότι απαιτείται πρόσθετη στήριξη.

Ο ΟΗΕ και οι συνεργαζόμενες οργανώσεις καλούνται, σύμφωνα με τον Φλέτσερ, να διπλασιάσουν τον αριθμό των ομάδων που πραγματοποιούν ασφαλείς και αξιοπρεπείς ταφές, να τριπλασιάσουν τη δυναμικότητα των μονάδων θεραπείας, να βελτιώσουν την ιχνηλάτηση των επαφών των ασθενών και να αναπτύξουν περισσότερα στελέχη με εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων επιδημιών.

Ταυτόχρονα, πρέπει να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις για την παροχή νερού, υπηρεσιών υγιεινής και υγειονομικής περίθαλψης στους πληγέντες, σε μια περιοχή όπου η επιδημία εξελίσσεται παράλληλα με μια πολυετή σύγκρουση ανάμεσα σε ένοπλες ομάδες και κυβερνητικές δυνάμεις, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια περιορισμού του ιού.

«Ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει και να ανταποκριθεί», ήταν το μήνυμα του Τομ Φλέτσερ, καθώς ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι ο χρόνος για την ανάσχεση της επιδημίας Έμπολα στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λιγοστεύει.