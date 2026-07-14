Στη συνέλευση κοινή διαπίστωση αποτέλεσε ότι ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος έχει ανακάμψει σημαντικά μετά την πολυετή κρίση.

Τον καθοριστικό ρόλο του τραπεζικού συστήματος στη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής οικονομίας ανέδειξε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), Γιώργος Ζανιάς, κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Στη συνέλευση, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της Τράπεζας της Ελλάδος, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των τραπεζών-μελών της ΕΕΤ, κοινή διαπίστωση αποτέλεσε ότι ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος έχει ανακάμψει σημαντικά μετά την πολυετή κρίση, διαθέτοντας πλέον ισχυρή κεφαλαιακή βάση, υψηλή ρευστότητα, ενισχυμένη πιστωτική επέκταση, αισθητά μειωμένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και κερδοφορία που κινείται στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

«Έχουμε αφήσει πίσω την κρίση»

Ο Γιώργος Ζανιάς υπογράμμισε ότι τόσο το τραπεζικό σύστημα όσο και η ελληνική οικονομία έχουν αφήσει οριστικά πίσω τους την κρίση, επισημαίνοντας πως η χώρα έχει ανακτήσει σημαντικό μέρος της αξιοπιστίας της στις διεθνείς αγορές και στους θεσμικούς επενδυτές. Όπως ανέφερε, οι διαδοχικές κρίσεις της τελευταίας δεκαπενταετίας είχαν σοβαρές επιπτώσεις, αλλά αποτέλεσαν παράλληλα αφορμή για βαθιές μεταρρυθμίσεις και αναδιάρθρωση της οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος.

«Η ελληνική οικονομία έχει πετύχει πολλά. Έχει όμως αρκετό δρόμο ακόμα να καλύψει για να επουλώσει πλήρως τις πληγές της κρίσης», τόνισε ο πρόεδρος της ΕΕΤ, προσθέτοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής και την περαιτέρω σύγκλιση της χώρας με την υπόλοιπη Ευρώπη.

900 εκατ. σε κοινωνικές παρεμβάσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συμβολή των τραπεζών στην κοινωνία μέσω δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Σύμφωνα με τον ίδιο, από το 2019 έως σήμερα οι ελληνικές τράπεζες έχουν διαθέσει συνολικά περίπου 900 εκατ. ευρώ για κοινωνικές παρεμβάσεις, εκ των οποίων τα 400 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες κατευθύνονται στην ανακαίνιση χιλιάδων δημόσιων σχολείων μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Παράλληλα, υπενθύμισε τη στήριξη του τραπεζικού κλάδου σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, κατά την περίοδο της πανδημίας, στην ενίσχυση συνεπών δανειοληπτών λόγω της ανόδου των επιτοκίων, καθώς και σε πρωτοβουλίες κοινωνικού και εθνικού χαρακτήρα.

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Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, χαρακτήρισε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα υγιές, κεφαλαιακά ισχυρό και κερδοφόρο, επισημαίνοντας ότι πλέον καλείται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της οικονομίας του μέλλοντος. Όπως σημείωσε, οι τράπεζες δεν πρέπει να περιοριστούν στην προσαρμογή στις εξελίξεις, αλλά να λειτουργήσουν ως καταλύτης για τη δημιουργία νέων επενδυτικών ευκαιριών και τη στήριξη της ανάπτυξης.

«Υψηλή κερδοφορία και το 2026»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος επισήμανε ότι οι ελληνικές τράπεζες διατήρησαν και κατά τους πρώτους μήνες του 2026 υψηλή κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και επαρκή ρευστότητα, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού τους συνέχισε να βελτιώνεται. Τέλος, υπογράμμισε ότι η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις και την αυξημένη διεθνή αβεβαιότητα.