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Τα Παιχνίδια Εξουσίας δημοσιεύουν το γαλάζιο non paper που στάλθηκε σε κομματικά στελέχη και κάποια δημοσιογραφικά γραφεία με «επιχειρήματα» για τις σχέσεις που τάχα έχει ο Αλέξης Τσίπρας με την ...τρομοκρατία!

Το Μαξίμου, άλλωστε, πραγματοποιεί μια πρωτοφανή προσπάθεια κομματικής εκμετάλλευσης των επιθέσεων σε σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ και το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα προκειμένου μεταξύ άλλων να αποπροσανατολίσει και από τα δικά της εσωτερικά προβλήματα, αλλά και προκειμένου να χτυπήσει την αριστερά και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα.

Το «γαλάζιο» non paper θυμίζει τις εποχές που η ΝΔ υπό άλλες ηγεσίες, μεταξύ αυτών και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, επιχειρούσε να εμφανίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου ως ...αρχηγό της «17 Νοέμβρη»!

Σήμερα απλώς ...το παραμύθι δεν έχει δράκο.

ΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ NON PAPER ΓΙΑ ΤΙΣ «ΣΧΕΣΕΙΣ» ΤΣΙΠΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ:

1) 8 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μάρτυρες υπεράσπισης στη δίκη της 17Ν. Ο κ. Τσίπρας ουδέποτε το καταδίκασε.

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2) Το πρώτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Τσίπρα κατήργησε τις φυλακές τύπου Γ, όπου κρατούνταν τρομοκράτες.

3) Τότε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποίησε επισκεπτήριο ακόμη και στον ίδιο τον Κουφοντίνα για να του ανακοινώσει τα “καλά νέα” της κατάργησης (Βάσω Λέβα).

4) Άλλη βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στη Βουλή αποκάλεσε τα μέλη της 17Ν, «πολιτικούς κρατούμενους» που δικάστηκαν «για τις ιδέες τους» (Σουλτάνα Ελευθεριάδου).

5) Στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που υπήρξε μάρτυρας υπεράσπισης στη δίκη της 17Ν, διορίστηκε Ειδικός Γραμματέας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και επισκεπτόταν συχνά τις φυλακές, εκφράζοντας δημόσια την ανησυχία του για τις συνθήκες κράτησης καταδικασμένων τρομοκρατών (Πάνος Λάμπρου - τώρα στη Νέα Αριστερά).

6) Ο πρώτος Υπουργός Δημόσιας Τάξης της κυβέρνησης Τσίπρα, παραιτήθηκε καταγγέλλοντας σχέσεις στελεχών και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με τρομοκράτες (Γιάννης Πανούσης)

7) Υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα είχε δηλώσει ότι «κανείς δεν τρομοκρατήθηκε από τη 17 Νοέμβρη» (Δρίτσας).

8) Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει στη Βουλή σε αντιπαράθεσή του με τον κ. Τζαβάρα «τι κακό έχουν οι μολότοφ;» και «εξαρτάται από ποια πλευρά είσαι».

9) Ο τότε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτήρισε τη 17Ν ως «μιά οργάνωση που είχε ένα ιδεώδες υπέρ του ανθρώπου» και περίπου λοξοδρόμησε (Μάκης Μπαλαούρας).

10) Η εισαγγελέας των φυλακών Κορυδαλλού που δεν υπέγραψε τις άδειες του Κουφοντίνα επί κυβέρνησης Τσίπρα, αναγκάστηκε να παραιτηθεί όταν διέρρευσε μυστηριωδώς η διεύθυνση του σπιτιού της.