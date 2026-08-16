Υπάρχουν προϊόντα περιποίησης που έχουν γίνει σχεδόν συνώνυμα με την καθημερινή φροντίδα του δέρματος, όπως η συγκεκριμένη κρέμα.

Η κλασική Nivea στο μικρό μπλε κουτί, μια κρέμα που εδώ και δεκαετίες αποτελεί σταθερή παρουσία στα σπίτια, έχει αποκτήσει φανατικούς υποστηρικτές.

Παρότι δεν πρόκειται για ένα προϊόν που ταιριάζει σε κάθε τύπο δέρματος, η ιδιαίτερα πλούσια σύνθεσή της την καθιστά δημοφιλή επιλογή για την αντιμετώπιση της ξηρότητας και την περιποίηση περιοχών που εμφανίζουν τραχύτητα, όπως αναφέρει το as.com.

Η φαρμακοποιός Ραφαέλα Ριμπέιρο δηλώνει ότι χρησιμοποιεί και η ίδια την κρέμα και τη θεωρεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο προϊόν για το σπίτι.

«Η κρέμα Nivea στο μπλε κουτί είναι ένα προϊόν που πρέπει πάντα να έχετε στο σπίτι. Είναι πολύ ευέλικτη και ναι, τη χρησιμοποιώ συχνά», αναφέρει, επισημαίνοντας τη χρησιμότητά της σε διαφορετικές ανάγκες περιποίησης.

Η βασική προϋπόθεση, ωστόσο, είναι να χρησιμοποιείται στο κατάλληλο δέρμα. Η ιδιαίτερα πλούσια και αποφρακτική υφή της δεν είναι ιδανική για όλους, ενώ σε δέρματα με τάση ακμής μπορεί να μην αποτελεί την καλύτερη επιλογή.

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Ποιο είναι το μυστικό της σύνθεσής της

Ένας από τους λόγους για τους οποίους η συγκεκριμένη κρέμα έχει αποκτήσει διαχρονική δημοτικότητα είναι η σύνθεσή της. Από την πρώτη εμφάνισή της στο Αμβούργο το 1911, η φόρμουλά της έχει συνδεθεί με την έντονη θρέψη και προστασία του δέρματος, ενώ έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τη χαρακτηριστική φιλοσοφία της.

Οι φαρμακοποιοί που μιλούν για το προϊόν εστιάζουν μεταξύ άλλων στο Eucerit, ένα συστατικό που συμβάλλει στη σταθεροποίηση του γαλακτώματος. Παράλληλα, η παρουσία συστατικών όπως το Paraffinum Liquidum, δηλαδή ορυκτέλαιο, συμβάλλει στη δημιουργία μιας αποφρακτικής επιφάνειας πάνω στο δέρμα.

Με απλά λόγια, η κρέμα βοηθά να περιοριστεί η διαδερμική απώλεια νερού, διατηρώντας περισσότερη υγρασία στην επιφάνεια της επιδερμίδας και υποστηρίζοντας τον προστατευτικό δερματικό φραγμό.

Η άποψη και άλλων φαρμακοποιών

Την αποτελεσματικότητα της απλής σύνθεσης υπογραμμίζει και ο φαρμακοποιός Eduardo Senante, ο οποίος θεωρεί ότι η διαχρονική παρουσία της στην αγορά αποτελεί ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματά της.

Όπως εξηγεί, η φόρμουλα είναι απλή αλλά αποτελεσματική και η αξία της έχει επιβεβαιωθεί μέσα από πολλές δεκαετίες χρήσης. Η συνέπεια στη σύνθεση και στη λειτουργία του προϊόντος είναι, σύμφωνα με την ίδια προσέγγιση, ένας από τους λόγους για τους οποίους η κρέμα εξακολουθεί να έχει θέση στη σύγχρονη περιποίηση του ξηρού δέρματος.

Γιατί είναι τόσο χρήσιμη σε ξηρές και τραχιές περιοχές

Η πλούσια υφή της την κάνει ιδιαίτερα κατάλληλη για σημεία του σώματος όπου το δέρμα εμφανίζει έντονη ξηρότητα ή τραχύτητα. Η αποφρακτική δράση της μπορεί να περιορίσει την απώλεια νερού και να αφήσει το δέρμα πιο προστατευμένο και μαλακό.

Αυτός είναι και ο λόγος που τέτοιου είδους κρέμες χρησιμοποιούνται συχνά σε περιοχές όπως οι αγκώνες, τα γόνατα, τα χέρια και οι φτέρνες, όπου η επιδερμίδα μπορεί να εμφανίζει μεγαλύτερη ξηρότητα.

Αξίζει, πάντως, να διευκρινιστεί ότι η χαρακτηριστική μπλε μεταλλική συσκευασία δεν αποτελεί δραστικό συστατικό της κρέμας. Ο ρόλος της είναι κυρίως πρακτικός, καθώς το καπάκι και το δοχείο βοηθούν στη διατήρηση του προϊόντος και περιορίζουν την εξάτμιση του νερού.

Η κλασική Nivea, επομένως, δεν είναι μια «μαγική» λύση για κάθε δερματικό πρόβλημα. Είναι, όμως, ένα ιδιαίτερα πλούσιο ενυδατικό και αποφρακτικό προϊόν, του οποίου η απλή σύνθεση εξηγεί γιατί εξακολουθεί να αποτελεί διαχρονική επιλογή για την περιποίηση του ξηρού και ταλαιπωρημένου δέρματος.