Για την εφαρμογή του μέτρου κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 20 εκατ. ευρώ.

Παρατείνεται έως και τις 15 Οκτωβρίου 2026 η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται στα 12 λεπτά του ευρώ προ ΦΠΑ ανά λίτρο, σύμφωνα με νέα κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Την απόφαση, η οποία φέρει ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2026, υπογράφουν ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Αθανάσιος Πετραλιά.

Η απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει ότι το μέτρο θα ισχύσει για το δεκαπενθήμερο από την 1η έως και τη 15η Οκτωβρίου, συνεχίζοντας το πλαίσιο στήριξης που εφαρμόζεται από την άνοιξη και έχει έκτοτε παραταθεί και αναπροσαρμοστεί διαδοχικά.

Όπως επισημαίνεται στην υπουργική απόφαση, η συνέχιση της επιδότησης κρίθηκε αναγκαία εξαιτίας της αύξησης που εξακολουθεί να καταγράφεται στην τιμή του πετρελαίου, με άμεσες επιπτώσεις τόσο στο κόστος των μετακινήσεων όσο και στο μεταφορικό κόστος.

Για την εφαρμογή του μέτρου κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 20 εκατ. ευρώ. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις υπό κατανομή πιστώσεις των Γενικών Κρατικών Δαπανών του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η νέα ρύθμιση αποτελεί συνέχεια των παρεμβάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στο 2026 για τη συγκράτηση της επιβάρυνσης από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αρχική απόφαση για τη χορήγηση της επιδότησης εκδόθηκε στα τέλη Μαρτίου και ακολούθησαν διαδοχικές αποφάσεις τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, με τις οποίες μεταβλήθηκε είτε η διάρκεια είτε το ύψος της ενίσχυσης.