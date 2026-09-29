Οι ανακοινώσεις θα γίνουν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το πρωί της Τετάρτης στις 11 - Τι σχεδιάζεται για τα καύσιμα.

Στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται να παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το νέο πλαίσιο μέτρων για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση, με επίκεντρο τα καύσιμα.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, οι παρεμβάσεις θα ανακοινώνονται σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των δεδομένων και με βασικό στόχο τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών, χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία.

Στο επίκεντρο η επιδότηση στα καύσιμα

Οι πρώτες ανακοινώσεις θα αφορούν την επιδότηση στα καύσιμα, με τον ορίζοντα του μέτρου να είναι αρχικά οι επόμενες 15 ημέρες. Στο τραπέζι βρίσκεται η παράταση της επιδότησης των 0,15 ευρώ το λίτρο στο diesel κίνησης, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η ενίσχυση να αυξηθεί στα 0,20 ευρώ το λίτρο.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί το πετρέλαιο θέρμανσης, ενόψει και της έναρξης της νέας περιόδου διάθεσής του. Οι σχετικές ανακοινώσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου, με την κυβέρνηση να εξετάζει τα δεδομένα της ενεργειακής αγοράς και τις επιπτώσεις στις τιμές για τα νοικοκυριά.

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