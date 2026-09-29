Η ολομέλεια αποφάσισε την άρση της ασυλίας του Παύλου Πολάκη, για 14η φορά.

Σφοδρή επίθεση στον Σταμάτη Πουλή εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης, μιλώντας στην ολομέλεια της Βουλής, προτού ψηφιστεί η άρση της ασυλίας του, για 14η φορά.

Η Βουλή αποφάσισε την Τρίτη να αρθεί η βουλευτική ασυλία του Παύλου Πολάκη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, έπειτα από μηνύσεις του εκπροσώπου Τύπου του υπ. Υγείας, Σταμάτη Πουλή και του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού αντίστοιχα. Αντίθετα, δεν ήρθε η ασυλία του Θάνου Πλεύρη και του Τάκη Θεοδωρικάκου.

«Αυτή είναι η 4η αίτηση άρσης ασυλίας μου που φτάνει στην ολομέλεια μετά από μήνυση του Σταμάτη Πουλή, σε μια προσπάθεια που κάνει να συσκοτίσει το ρόλο του στο φαγοπότι που έγινε στο ΚΕΕΛΠΝΟ», είπε από το βήμα της Βουλής ο Παύλος Πολάκης.

Ο τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ θύμισε ότι η προηγούμενη μήνυση έγινε λόγω της κατάθεσης του στη δίκη των 23 παράνομων διορισμών στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Τόνισε ότι εξακολουθεί να χαρακτηρίζει παράνομες αυτές τις προσλήψεις καθώς: «Ένα κλιμάκιο ελέγχου και δύο συμβούλια εισαγγελέων πρωτοδικών και πλημμελειοδικών έστειλαν την υπόθεση για κακούργημα, ο εισαγγελέας έδρας στην αγόρευση του είπε ότι είναι κακούργημα και βρέθηκαν τρεις δικαστές που έκριναν ότι παρόλο που οι διορισμοί είναι παράνομοι η υπογραφή μισθοδοτικής κατάστασης δεν είναι αδικοπραξία».

Πολάκης: Το δικαστικό παρακράτος με αυτό τον τρόπο καθαρίζει τις βρομιές σας

Στην ομιλία του, ο Παύλος Πολάκης αναφέρθηκε και στη μεταφορά 240.000 ευρώ από το ΚΕΕΛΠΟ σε λογαριασμούς του Σταμάτη Πουλή με εμβάσματα, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν πορίσματα ελεγκτικών μηχανισμών που διαπίστωναν ότι τα παραστατικά που παρουσίασε ο τελευταίος, ήταν πλαστά. Αυτό, σημείωσε, το υποστήριξε και στην απολογία του στην προηγούμενη δίκη με τον Σταμάτη Πουλή, κάτι που οδήγησε στη νέα αίτηση για την άρση της ασυλίας του.

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Και για αυτή την υπόθεση βρέθηκαν δικαστικός και εισαγγελέας που ισχυρίστηκαν ότι μπορεί να είναι παράνομα, αλλά ακόμα και έτσι δεν υπερβαίνουν για αυτούς τα 120.000 ευρώ, άρα είναι πλημμέλημα και επειδή περάσαν τα πέντε χρόνια παραγράφεται, συμπλήρωσε. «Το δικαστικό παρακράτος με αυτό τον τρόπο καθαρίζει τις βρομιές σας. Και νομίζουν ότι με το να μηνύουν, θα προσκυνήσουμε. Όχι δεν προσκυνάω και μέχρι το τέλος θα λέμε ότι κλέψατε και ότι έχετε φάει και τα πόμολα από τις πόρτες. Και το ίδιο κάνατε και σήμερα», τόνισε ο Παύλος Πολάκης.

Τέλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στη σημερινή δραστηριότητα του Σταμάτη Πουλή, υποστηρίζοντας ότι έχει τοποθετηθεί ως άμισθος ειδικός σύμβουλος του Άδωνι Γεωργιάδη τόσο κατά τη θητεία του στο υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, όσο και τώρα στο υπουργείο Υγείας, για την παρακολούθηση και τον συντονισμό έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, μεταξύ άλλων στον τομέα του ιατρικού εξοπλισμού και των κτιριακών υποδομών.

Την ίδια στιγμή, συνέχισε ο Παύλος Πολάκης, η αδελφή της γυναίκας του, η κ. Κ. Θεοφιλάτου είναι γενική διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε, και ο σύζυγός της ο κ. Δρόσης έχει την εταιρία VIRIBUS ΙΚΕ που δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στις κατασκευές κτιρίων. Μέτοχοι στην εταιρεία αυτή είναι ο κ. Δρόσης με 79,16%, η κ. Κ. Θεοφιλάτου με 4,16% και ο Σ. Πουλής με 16,66%. Δηλαδή: «έχεις σύμβουλο του Ταμείου Ανάκαμψης που ασχολείται και με τις κτιριακές υποδομές και αναβαθμίσεις, ο οποίος ταυτόχρονα είναι μέτοχος κατασκευαστικής μαζί με τον μπατζανάκης του και την κουνιάδα του που είναι Γενική Διευθύντρια στην ΚτΥπ. Και αυτό δεν είναι σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό είναι Μητσοτακικό κράτος αρίστων στην Ελλάδα 2.0», κατέληξε.

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