Το Σώμα αποφάσισε την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και του βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από μηνύσεις του Πέτρου Κουσουλού και του Σταμάτη Πουλή, αντίστοιχα.

Την άρση ασυλίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Παύλο Πολάκη αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής, μετά από μήνυση του δημοσιογράφου, Πέτρου Κουσουλού και του εκπρόσωπου Τύπου του υπ. Υγείας, Σταμάτη Πουλή, αντίστοιχα.

Αντίθετα, το Σώμα είπε «όχι» στην άρση ασυλίας του Θάνου Πλεύρη και του Τάκη Θεοδωρικάκου. Η σχετική ποινική δικογραφία σχηματίστηκε με αφορμή καταγγελία ιδιώτη προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αφορά τη φερόμενη αξιόποινη πράξη της παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, τα οποία φέρεται να αποκτήθηκαν κατόπιν επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 38 του νόμου 4624/2019. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είχε εισηγηθεί προηγουμένως να μην αρθεί η ασυλία του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και του υπουργού Ανάπτυξης.