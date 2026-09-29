«Οι καιροί είναι δύσκολοι», δήλωσε ο επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Ενέργειας των 27 κρατών-μελών στο Δουβλίνο.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δαπανήσει πάνω από 100 δισ. ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ενέργειας από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, ενώ η εκτόξευση των τιμών εντείνει τις πιέσεις για αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων στα ορυκτά καύσιμα.

Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες οι καταναλωτές πληρώνουν σχεδόν 50% περισσότερο στα πρατήρια καυσίμων, μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, της κρίσιμης θαλάσσιας οδού από την οποία, σε συνθήκες ειρήνης, διέρχεται το ένα πέμπτο του πετρελαίου που διακινείται παγκοσμίως.

«Οι καιροί είναι δύσκολοι», δήλωσε ο επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Ενέργειας των 27 κρατών-μελών στο Δουβλίνο. Παρά τα επιπλέον χρήματα που έχουν δαπανήσει οι χώρες, δεν έχουν λάβει περισσότερο αέριο ή πετρέλαιο.

Ο Γιόργκενσεν δήλωσε ότι οι υπουργοί θα συζητήσουν σχέδια για την επιτάχυνση της μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα στην ηλεκτρική ενέργεια και την επέκταση των ηλεκτρικών δικτύων στην ΕΕ. Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και τη μείωση της εξάρτησής της από τη ρωσική ενέργεια, η ΕΕ έχει στραφεί σε μεγάλο βαθμό στις ΗΠΑ για τις άμεσες εισαγωγές ενέργειας.

Η εξάρτηση από το ντίζελ

«Η Ευρώπη είναι μια από τις πιο εκτεθειμένες περιοχές –αν όχι η πιο εκτεθειμένη– όσον αφορά το ντίζελ, επειδή εισάγει τεράστιες ποσότητες και εισερχόμαστε στην πιο δύσκολη εποχή του χρόνου, τον χειμώνα», δήλωσε ο Φατίχ Μπιρόλ, εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Περίπου το 50% της προμήθειας ντίζελ της Ευρώπης προέρχεται απευθείας από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον ίδιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ρεπουμπλικανοί σε πολιτείες-κλειδιά των ΗΠΑ έχουν ζητήσει την απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ, προκειμένου να ενισχυθεί η εγχώρια προσφορά ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί αβεβαιότητα γύρω από τη συμφωνία του 2025 που είχε συνάψει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την πώληση αμερικανικής ενέργειας στην ΕΕ, συνολικής αξίας 750 δισ. δολαρίων.

Ο υπουργός Κλίματος, Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ιρλανδίας, Ντάραγκ Ο'Μπράιεν, δήλωσε ότι μια τέτοια απαγόρευση είναι «απίθανη», καθώς θα έβλαπτε τις οικονομίες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ωστόσο η ΕΕ πρέπει να προετοιμαστεί για τα χειρότερα.

«Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε», δήλωσε.

Ο Γιόργκενσεν δήλωσε ότι έστειλε «ένα πολύ σαφές μήνυμα» στις αμερικανικές αρχές, ζητώντας να εγκαταλείψουν το σχέδιο απαγόρευσης των εξαγωγών, ενώ παράλληλα κάλεσε τους υπουργούς της ΕΕ να μειώσουν την εξάρτηση της ηπείρου από ενεργειακές πηγές του εξωτερικού, η τροφοδοσία των οποίων μπορεί να επηρεαστεί από πολέμους και πολιτικές εξελίξεις.

«Αυτό, φυσικά, μας δείχνει πόσο προβληματική και μη βιώσιμη είναι η εξάρτησή μας από ενεργειακές πηγές άλλων περιοχών του κόσμου», δήλωσε ο Γιόργκενσεν.

«Πρέπει να απαλλαγούμε από αυτή την εξάρτηση. Πρέπει να αντικαταστήσουμε τα ορυκτά καύσιμα, τα εισαγόμενα, ρυπογόνα και ακριβά καύσιμα, με ενέργεια που παράγεται στην Ευρώπη: πράσινη ηλεκτρική ενέργεια».

Το παράδειγμα της Φινλανδίας

Η υπουργός Περιβάλλοντος της Φινλανδίας, Σάρι Μουτάλα, ανέφερε τη χώρα της ως παράδειγμα ενεργειακής ανεξαρτησίας.

Η αυξανόμενη ανησυχία για τις τιμές της ενέργειας ενόψει του χειμώνα «δημιουργεί μεγάλη πίεση σε εμάς τους πολιτικούς να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους πολίτες μας να αντιμετωπίσουν την κατάσταση», δήλωσε.

«Πυρηνικοί αντιδραστήρες, ανεμογεννήτριες, μονάδες που χρησιμοποιούν τύρφη και υδροηλεκτρικά φράγματα παρέχουν το 95% της ηλεκτρικής ενέργειας της Φινλανδίας, κάτι που διαμορφώνει πολύ λογικές τιμές», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από AP