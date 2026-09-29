Στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών βρίσκονται οι νέες προσπάθειες για αποκλιμάκωση της έντασης.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά την Τρίτη, καταγράφοντας κέρδη για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να παραταθεί και να προκαλέσει νέες διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ για παράδοση Νοεμβρίου είναι στα 106,56 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό είναι στα 93,57 δολάρια το βαρέλι.

Στο επίκεντρο οι διπλωματικές επαφές ΗΠΑ – Ιράν

Στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών βρίσκονται οι νέες προσπάθειες για αποκλιμάκωση της έντασης. Οι ΗΠΑ και το Ιράν φέρονται να βρίσκονται σε χωριστές επαφές με μεσολαβητές, με στόχο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για διαπραγματεύσεις κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, η Τεχεράνη πραγματοποίησε έμμεσες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Νέα Υόρκη, μέσω μεσολαβητών από το Κατάρ. Οι αγορές παρακολουθούν στενά τις διπλωματικές κινήσεις, καθώς ενδεχόμενη ουσιαστική πρόοδος στις συνομιλίες θα μπορούσε να περιορίσει τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές του αργού.

Ο Μαχμούντ Μασάλ, ανώτερος αναλυτής αγορών στο Ντουμπάι, εκτίμησε ότι η πρόοδος προς μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα αποτελέσει βασικό παράγοντα για την πορεία της αγοράς και θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.

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Αυξάνονται οι ανησυχίες για τις πετρελαϊκές ροές

Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, οι ανησυχίες για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών και τη διατήρηση των πετρελαϊκών ροών στην περιοχή παραμένουν έντονες. Οι νέες εντάσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι αυξάνουν τον φόβο για ενδεχόμενες επιθέσεις ή προβλήματα στις μεταφορές και στις εξαγωγές πετρελαίου.

Σημασία για την αγορά εξακολουθούν να έχουν τα Στενά του Ορμούζ, ένας από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους μεταφοράς ενέργειας στον κόσμο. Πριν από την έναρξη του πολέμου, από το συγκεκριμένο πέρασμα διακινούνταν περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε εξέλιξη στην περιοχή καθοριστική για τις διεθνείς τιμές.

Η στάση Τραμπ και ο φόβος για νέες επιθέσεις

Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω από τις πληροφορίες ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε το Σάββατο την υπό όρους πρόταση της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του ότι αναμένει επανάληψη των βομβαρδισμών κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.