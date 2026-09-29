Την πιο δυναμική εκκίνηση στην πορεία των πέντε χρόνων του στο MEGA έκανε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου το «The Chase» με τη Μαρία Μπεκατώρου. Η αγαπημένη απογευματινή συνήθεια του τηλεοπτικού κοινού κατέκτησε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό 18-54, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση που έχει καταγράψει σε ημέρα πρεμιέρας από την έναρξη της μετάδοσής του.
Το «The Chase» σκαρφάλωσε στην κορυφή, σημειώνοντας 20,4% στο δυναμικό κοινό 18-54, με τη διαφορά από τον ανταγωνισμό να κυμαίνεται στις 7 και πλέον ποσοστιαίες μονάδες, στη ζώνη μετάδοσής του.
Η θερμή υποδοχή που του επιφύλαξαν οι τηλεθεατές, αποτυπώθηκε και στο σύνολο του κοινού, όπου το τηλεπαιχνίδι κατέγραψε μέσο όρο 15,6%.
Σε επιμέρους γυναικείο κοινό, η δυναμική της εκπομπής ήταν ακόμα πιο έντονη, με το μερίδιο να φτάνει το 25,5%.
Το πιο συναρπαστικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων της ελληνικής τηλεόρασης επιβεβαίωσε τη σχέση του με το κοινό από την έναρξη κιόλας της έκτης συνεχούς χρονιάς του.
Κάθε μέρα, στις 18:30, η Μαρία Μπεκατώρου δίνει το σύνθημα για δυνατές μονομαχίες. «Το Γεράκι», «Το Βουνό», «Η Γυναίκα με τα Μαύρα», «Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής» το «Σούπερ Αγόρι» και η νέα Chaser «Κυρία ΠάνταΞέρει» παίρνουν θέση απέναντι στους παίκτες που δοκιμάζουν τις γνώσεις τους, διεκδικώντας μεγάλο χρηματικό έπαθλο.