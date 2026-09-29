Τα νούμερα τηλεθέασης για την πρεμιέρα του «The Chase».

Την πιο δυναμική εκκίνηση στην πορεία των πέντε χρόνων του στο MEGA έκανε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου το «The Chase» με τη Μαρία Μπεκατώρου. Η αγαπημένη απογευματινή συνήθεια του τηλεοπτικού κοινού κατέκτησε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό 18-54, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση που έχει καταγράψει σε ημέρα πρεμιέρας από την έναρξη της μετάδοσής του.

Το «The Chase» σκαρφάλωσε στην κορυφή, σημειώνοντας 20,4% στο δυναμικό κοινό 18-54, με τη διαφορά από τον ανταγωνισμό να κυμαίνεται στις 7 και πλέον ποσοστιαίες μονάδες, στη ζώνη μετάδοσής του.

Η θερμή υποδοχή που του επιφύλαξαν οι τηλεθεατές, αποτυπώθηκε και στο σύνολο του κοινού, όπου το τηλεπαιχνίδι κατέγραψε μέσο όρο 15,6%.

Σε επιμέρους γυναικείο κοινό, η δυναμική της εκπομπής ήταν ακόμα πιο έντονη, με το μερίδιο να φτάνει το 25,5%.

Το πιο συναρπαστικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων της ελληνικής τηλεόρασης επιβεβαίωσε τη σχέση του με το κοινό από την έναρξη κιόλας της έκτης συνεχούς χρονιάς του.

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Κάθε μέρα, στις 18:30, η Μαρία Μπεκατώρου δίνει το σύνθημα για δυνατές μονομαχίες. «Το Γεράκι», «Το Βουνό», «Η Γυναίκα με τα Μαύρα», «Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής» το «Σούπερ Αγόρι» και η νέα Chaser «Κυρία ΠάνταΞέρει» παίρνουν θέση απέναντι στους παίκτες που δοκιμάζουν τις γνώσεις τους, διεκδικώντας μεγάλο χρηματικό έπαθλο.