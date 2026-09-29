Κλείνει η croissanterie στο Παρίσι για αναβάθμιση εξοπλισμού.

Λίγες εβδομάδες έχουν περάσει από όταν η Ιωάννα Τούνη ανακοίνωσε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους το νέο επιχειρηματικό της βήμα στο Παρίσι.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας δεν σταματά να πειραματίζεται και αυτή τη φορά άνοιξε τη δική της croissanterie στην καρδιά της Γαλλίας.

Τα εγκαίνια ακολούθησαν λίγο αργότερα, ενώ μία νέα ανακοίνωση που αναφέρει την αναστολή λειτουργίας του καταστήματος για μερικές ημέρες προκαλεί ερωτηματικά.

Συγκεκριμένα, η Ιωάννα Τούνη μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του καταστήματος στα social media δημοσίευσε την σχετική ανακοίνωση στην οποία και αναφέρει:

«Ευχαριστούμε για όλη την αγάπη που ήταν περισσότερη από όσο μπορούσαμε να φανταστούμε. Τώρα είναι η ώρα να αναβαθμίσουμε το παιχνίδι. Θα παραμείνουμε κλειστά για μερικές ημέρες, μέχρι να είναι όλα έτοιμα. Τα λέμε σύντομα με τα αγαπημένα σας κρουασάν και καφέδες».

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Παράλληλα, το πρωί της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, μέσα από το ρεπορτάζ της Έλενας Πολυκάρπου και την εκπομπή «Super Κατερίνα», έγινε γνωστό ότι το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό με σκοπό την ανανέωση και αναβάθμιση των μηχανημάτων.

Όπως αναφέρει, ο όγκος εργασίας ήταν περισσότερος από το αναμενόμενο, με αποτέλεσμα να χρειάζονται νέα μηχανήματα και φούρνοι.

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