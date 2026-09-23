Νέα αρχαιολογικά στοιχεία στο κέντρο του Παρισιού αναζοπυρώνουν τη συζήτηση για την πραγματική θέση της Λουτετίας πριν από τη ρωμαϊκή κατάκτηση.

Ένα αρχαίο τείχος μήκους περίπου 20 μέτρων το οποίο χρονολογείται πριν από 2.000 χρόνια, το οποίο εντοπίστηκε το φετινό καλοκαίρι στο κέντρο του Παρισιού, έρχεται να προσθέσει νέα στοιχεία στη συζήτηση για την πραγματική θέση της γαλατικής Λουτετίας.

Το εύρημα ενισχύει τις εκτιμήσεις των αρχαιολόγων ότι η αρχαία πόλη των Παριζιάνων, πριν περάσει υπό ρωμαϊκό έλεγχο το 52 π.Χ. πιθανότατα βρισκόταν στο Île de la Cité, το νησί του Σηκουάνα που βρίσκεται στην καρδιά της σημερινής γαλλικής πρωτεύουσας. Η συγκεκριμένη θεωρία είχε αμφισβητηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα είχαν εντοπιστεί στη Ναντέρ, λίγο έξω από το Παρίσι.

Το αρχαιολογικό εύρημα στη Ναντέρ

Οι ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στη Ναντέρ από το 1994 έως το 2005 είχαν οδηγήσει αρκετούς ειδικούς στην εκτίμηση ότι εκεί βρισκόταν η Λουτέτια. Στην περιοχή αποκαλύφθηκε ένας εκτεταμένος γαλατικός οικισμός, έκτασης μεγαλύτερης των 15 εκταρίων, με οργανωμένο οδικό δίκτυο, εκατοντάδες κατοικίες και μεγάλη νεκρόπολη. Τα στοιχεία αυτά έδειχναν την ύπαρξη μιας σημαντικής πρωτο-αστικής εγκατάστασης και ενίσχυαν τη θεωρία ότι η Ναντέρ αποτελούσε την έδρα της αρχαίας Λουτέτιας.

Ωστόσο, οι περιγραφές του Ιούλιου Καίσαρα για την εκστρατεία του στη Γαλατία δημιουργούσαν ένα σημαντικό ερώτημα. Στα κείμενά του αναφέρεται σε έναν οικισμό που βρισκόταν σε νησί του Σηκουάνα, το οποίο συνδεόταν με τις όχθες μέσω γεφυρών.

Η περιγραφή αυτή ταιριάζει περισσότερο με το Île de la Cité, επαναφέροντας στο προσκήνιο την εκδοχή ότι το ιστορικό κέντρο του Παρισιού ήταν η πραγματική θέση της γαλατικής πόλης.

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Το τείχος κάτω από το Hôtel-Dieu

Το νέο εύρημα εντοπίστηκε κάτω από το πρώην νοσοκομείο Hôtel-Dieu, στο Île de la Cité. Πρόκειται για κατασκευή από πέτρα και ξύλο, μήκους περίπου 20 μέτρων, ενώ το σωζόμενο τμήμα της φτάνει σε ύψος περίπου ενός μέτρου.

Οι αρχαιολόγοι το εντόπισαν σε βάθος περίπου τεσσάρων μέτρων, σε αυλή του πρώην νοσοκομείου. Η μορφή και η κατασκευή του οδηγούν στην εκτίμηση ότι ενδέχεται να αποτελούσε τμήμα οχυρωματικής εγκατάστασης.

Εάν επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη ερμηνεία, το εύρημα θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικά στοιχεία για την παρουσία μιας γαλατικής εγκατάστασης στο νησί πριν από τη ρωμαϊκή κατάκτηση.

Τι ενισχύει το εύρημα με την αφήγηση του Καίσαρα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ίχνη φωτιάς που έχουν εντοπιστεί σε τμήμα της κατασκευής. Οι αρχαιολόγοι εξετάζουν κατά πόσο τα ίχνη αυτά μπορεί να σχετίζονται με την περιγραφή του Ιούλιου Καίσαρα για τα γεγονότα που προηγήθηκαν της Μάχης της Λουτέτιας. Σύμφωνα με τη δική του αφήγηση, οι Γαλάτες είχαν καταστρέψει και πυρπολήσει οικισμούς πριν από την αναμέτρησή τους με τις ρωμαϊκές δυνάμεις.

Η Λουτέτια τελικά πέρασε υπό τον έλεγχο των Ρωμαίων, οι οποίοι διατήρησαν την κυριαρχία τους στην περιοχή για περισσότερους από πέντε αιώνες. Το εύρημα χαρακτηρίστηκε σημαντικό από το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού. Η ανακάλυψη έγινε το καλοκαίρι στο πλαίσιο των αρχαιολογικών ερευνών που ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο, με αφορμή το σχέδιο αναδιάρθρωσης του πρώην νοσοκομειακού συγκροτήματος Hôtel-Dieu.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν μετά την αρχαιολογική αξιολόγηση της περιοχής, η οποία είχε γίνει το 2019.

Το τείχος εξετάστηκε από εκπροσώπους των αρχών και ειδικούς, με τον δήμαρχο του Παρισιού Εμανουέλ Γκρεγκουάρ να εκφράζει τον ενθουσιασμό του για την πιθανή σύνδεση του ευρήματος με τις απαρχές της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η νέα ανακάλυψη δεν δίνει από μόνη της οριστική απάντηση στο ερώτημα για την ακριβή θέση της γαλατικής Λουτέτιας. Προσθέτει, όμως, ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι στα αρχαιολογικά δεδομένα και ενισχύει την υπόθεση ότι το Île de la Cité μπορεί να αποτελούσε τον πυρήνα της αρχαίας πόλης πριν από τη ρωμαϊκή κατάκτηση.