Ο αμυντικός της Παρί Σεν Ζερμέν είχε προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Ασράφ Χακίμι θα δικαστεί για βιασμό, αποφάσισε το Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της Γαλλίας, απορρίπτοντας την προσφυγή του ποδοσφαιριστή της Παρί Σεν Ζερμέν.

Μία γυναίκα, η Έμα (το πραγματικό όνομά της δεν έχει αποκαλυφθεί) κατηγορεί τον 27χρονο αρχηγό της εθνικής ομάδας του Μαρόκου ότι τη βίασε στο σπίτι του, κοντά στο Παρίσι, στις 25 Φεβρουαρίου 2023. «Ο Ασράφ Χακίμι πράγματι θα δικαστεί για βιασμό. Έπειτα από δικαστικό αγώνα 3,5 ετών, αφού συκοφαντήθηκε και διασύρθηκε από την υπεράσπιση του Χακίμι, η εντολέας μου είναι αποφασισμένη να δικαιωθεί και θα αγωνιστεί μέχρι τέλους», δήλωσε η δικηγόρος της, Ρασέλ Φλορ Παρντό.

«Ελπίζει ειλικρινά ότι αυτή η δίκη θα βοηθήσει άλλες γυναίκες και θα κλονίσει το τείχος της άρνησης και της ατιμωρησίας γύρω από τη σεξουαλική βία, ακόμα και στον κόσμο του ανδρικού ποδοσφαίρου», συμπλήρωσε η δικηγόρος.

Από την πλευρά της, η δικηγόρος του ποδοσφαιριστή, Φανί Κολάν, δήλωσε στη Le Monde: «Οι κατηγορίες σε βάρος του κ. Χακίμι, τις οποίες ο ίδιος έχει αντικρούσει κατηγορηματικά εξαρχής, δεν εξετάστηκαν από το Ακυρωτικό Δικαστήριο. Θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια της δίκης, όπου όλα τα στοιχεία της υπεράσπισης θα παρουσιαστούν δημόσια».

Η Κολάν ανέφερε ακόμα ότι ο εντολέας της «δεν έχει να κρύψει κάτι», ότι έχει συνεργαστεί πλήρως με την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές κατά τη διάρκεια της έρευνας, καταλήγοντας ότι θα συνεχίσει να το κάνει κατά τη διάρκεια της επικείμενης δίκης.

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Το ιστορικό των κατηγοριών κατά του Χακίμι για βιασμό

Τον Φεβρουάριο του 2023 η 24χρονη τότε γυναίκα κατήγγειλε στην αστυνομία ότι τη βίασε ο Χακίμι. Είπε στις αρχές ότι είχε γνωρίσει τον ποδοσφαιριστή ένα μήνα νωρίτερα, στο Instagram και πως πήγε στο σπίτι του με ταξί που κάλεσε ο Χακίμι. Εκεί τη βίασε, ενώ μετά κατάφερε να τον απωθήσει και να ειδοποιήσει φιλικό της άτομο, που πήγε και την πήρε.

Λίγες ημέρες αργότερα, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βιασμό σε βάρος του Χακίμι. Στις 19 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026, εφετείο αποφάσισε την παραπομπή του Χακίμι σε δίκη με την κατηγορία του βιασμού. Ο ποδοσφαιριστής έκανε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της παραπομπής του σε δίκη, η οποία όμως τώρα απορρίφθηκε.

Με πληροφορίες από Le Monde, AFP