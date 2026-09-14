Στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά 12 άτομα.

Ένας Βρετανός στο Μάντσεστερ παραδέχθηκε την ενοχή του για τη συστηματική νάρκωση και τον βιασμό της συζύγου του μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, σε μια υπόθεση που διαρκούσε περισσότερο από δύο δεκαετίες. Η ομολογία έγινε λίγο πριν από την έναρξη της δίκης του.

Ο κατηγορούμενος διατηρεί την ανωνυμία του βάσει νόμου, προκειμένου να προστατευθεί η ταυτότητα του θύματος, το οποίο δικαιούται ισόβια ανωνυμία. Ο 60χρονος δήλωσε ένοχος σε συνολικά 45 νέες κατηγορίες, ενώ είχε ήδη παραδεχθεί άλλες 15 αδικήματα στο παρελθόν.

Συνολικά, ο δράστης παραδέχθηκε 60 κατηγορίες για εγκλήματα που διαπράχθηκαν μεταξύ των ετών 2004 και 2025:

21 κατηγορίες για βιασμό

15 κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση με διείσδυση

11 κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση

1 κατηγορία για κοινοποίηση ιδιωτικού υλικού χωρίς τη συγκατάθεση του θύματος

Χορήγηση ουσιών με σκοπό την ανικανότητα αντίστασης και την νάρκωση της συζύγου του

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, η γυναίκα έπεφτε θύμα επαναλαμβανόμενων βιασμών και σεξουαλικών επιθέσεων ενώ βρισκόταν σε κατάσταση αναισθησίας, έχοντας προηγουμένως ναρκωθεί εν αγνοία της από τον σύζυγό της.

Εμπλοκή 12 ακόμη ατόμων στην υπόθεση

Η υπόθεση λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς ακόμη 12 άνδρες, ηλικίας από 28 έως 74 ετών, κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας κατά τη χρονική περίοδο 2018-2025. Όλοι οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν και αυτή του βιασμού.

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Η δίκη των υπολοίπων 12 κατηγορουμένων αναμένεται να διεξαχθεί στο ίδιο δικαστήριο και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετούς μήνες.