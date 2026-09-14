Η εν λόγω μέθοδος έχει πλέον βρεθεί στο επίκεντρο νομικής αμφισβήτησης στη Γερμανία.

Οι γερμανικές αρχές επιβολής του νόμου έχουν αναπτύξει έναν τρόπο παρακολούθησης συνομιλιών σε εφαρμογές όπως το WhatsApp, το Signal και το Telegram, χωρίς να χρειάζεται να παραβιάσουν την κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο ή να εγκαταστήσουν λογισμικό κατασκοπείας στο κινητό του χρήστη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Cybernews, που επικαλείται έγγραφα τα οποία δημοσίευσε το γερμανικό μέσο ψηφιακών δικαιωμάτων Netzpolitik, η τεχνική βασίζεται σε μια απολύτως νόμιμη λειτουργία των ίδιων των εφαρμογών: τη δυνατότητα σύνδεσης του λογαριασμού με δεύτερη συσκευή. Υπηρεσίες όπως το WhatsApp Web και το Signal Desktop επιτρέπουν στον χρήστη να λαμβάνει τα μηνύματά του σε υπολογιστή. Οι αρχές εκμεταλλεύονται ακριβώς αυτή τη δυνατότητα, συνδέοντας στον λογαριασμό έναν υπολογιστή που ελέγχουν οι ίδιες.

Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να «σπάσουν» την κρυπτογράφηση. Από τη στιγμή που η αστυνομική συσκευή αναγνωριστεί ως συνδεδεμένη συσκευή του λογαριασμού, τα μηνύματα μπορούν να παραδίδονται και σε αυτή. Η γερμανική Τελωνειακή Υπηρεσία άρχισε, σύμφωνα με τα έγγραφα, να δοκιμάζει τη συγκεκριμένη μέθοδο στα τέλη του 2023.

Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση, οι αρχές χρειάζονται αρχικά πρόσβαση στον λογαριασμό. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτό μπορεί να γίνει με φυσική πρόσβαση στο κινητό, με υποκλοπή των κωδικών επαλήθευσης μέσω εγκεκριμένης από τις αρχές επίθεσης phishing ή με υποκλοπή SMS στο πλαίσιο τηλεφωνικής παρακολούθησης. Στην περίπτωση του Signal, οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας προειδοποιούν ότι η επιτυχής σύνδεση άλλης συσκευής μπορεί να δώσει πρόσβαση ακόμη και σε μηνύματα των προηγούμενων 45 ημερών.

Χαρακτηριστική είναι υπόθεση του Telegram από τον Μάρτιο του 2022. Η αστυνομία συνδέθηκε κρυφά στον λογαριασμό ενός υπόπτου για διακίνηση ναρκωτικών στην Κάτω Σαξονία. Ο άνδρας αντιλήφθηκε την πρόσβαση λίγες ώρες αργότερα, αλλά μέχρι τότε οι αρχές είχαν ήδη αντιγράψει το αρχείο των μηνυμάτων του. Σύμφωνα με τα έγγραφα, η πρακτική απέκτησε επίσημο χαρακτήρα τον Αύγουστο του 2025, αφού οι αρμόδιοι υποστήριξαν ότι είχε αποφέρει «σημαντικές ερευνητικές επιτυχίες» σε υποθέσεις σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.

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Ιδιαίτερη συζήτηση προκαλεί μια υπόθεση του 2020. Ένα παντρεμένο ζευγάρι, το οποίο δεν θεωρούνταν ύποπτο, παρέδωσε οικειοθελώς τα κινητά του στη γερμανική αστυνομία ενώ εξεταζόταν ως μάρτυρες σχετικά με την κόρη του. Όσο οι συσκευές βρίσκονταν στα χέρια των αστυνομικών, ενεργοποιήθηκε κρυφά το WhatsApp Web και οι λογαριασμοί συνδέθηκαν με υπολογιστή της Ομοσπονδιακής Εγκληματολογικής Υπηρεσίας (BKA).

Η σύνδεση αυτή μπορούσε δυνητικά να επιτρέψει στις αρχές να διαβάζουν νέα μηνύματα ακόμη και αφού τα κινητά επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους, να βλέπουν συγχρονισμένες παλαιότερες συνομιλίες και επαφές, ακόμη και να στέλνουν μηνύματα μέσω WhatsApp εμφανιζόμενες ως το ίδιο το ζευγάρι. Δεν τους έδινε, πάντως, δυνατότητα παρακολούθησης των φωνητικών κλήσεων WhatsApp ούτε πρόσβαση στην κάμερα, το μικρόφωνο, τα συμβατικά SMS ή άλλες εφαρμογές της συσκευής.

Η μέθοδος έχει πλέον βρεθεί στο επίκεντρο νομικής αμφισβήτησης στη Γερμανία. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, τον Ιανουάριο το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας έκρινε ότι η μυστική σύνδεση σε συνομιλίες Telegram με αυτόν τον τρόπο συνιστά μορφή παρακολούθησης, απορρίπτοντας προηγούμενη ερμηνεία της νομοθεσίας.