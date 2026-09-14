Η αντιπολίτευση φαίνεται έτοιμη να κερδίσει τις εκλογές στη Σουηδία, αλλά ο δρόμος για τον σχηματισμό κυβέρνησης πιθανότατα θα είναι μακρύς για τη Μαγκνταλένα Άντερσον.

Οι Σουηδοί ψηφοφόροι γύρισαν την πλάτη στον πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, αν και τα οριστικά αποτελέσματα υπολογίζονται να βγουν την Πέμπτη, καθώς απομένουν ακόμα να μετρηθούν 314 εκλογικές περιφέρειες.

Με καταμετρημένοτο 95,2% των ψήφων η Μαγκνταλένα Άντερσον των Σοσιαλδημοκρατώνπου υποστηρίζει από κόμματα του αριστερού συνασπισμού προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του νυν πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον. Οι ψήφοι των 314 εκλογικών περιφερειών αφορούν κυρίως σε ψήφους του εξωτερικού.

«Η συνολική καταμέτρηση της Τετάρτης μπορεί να επεκταθεί και την Πέμπτη εάν υπάρχουν πολλές ψήφοι προς καταμέτρηση. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό ακόμα» δήλωσε η Jenny Stad, υπεύθυνη τύπου της Σουηδικής Εκλογικής Αρχής.

Σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο στη Σουηδία, οι ψήφοι πρώτα καταμετρώνται από τις δημοτικές περιφέρειες και μετά δίνονται στην εθνική εκλογική αρχή, η οποία τις ξαναμετρά. Ωστόσο μέχρι στιγμής, ο κεντροαριστερός συνασπισμός με επικεφαλής την Μαγκνταλένα Άντερσον, αρχηγό των Σοσιαλδημοκρατών έχει προβάδισμα ενώ η ακροδεξιά καταγράφει πτώση.

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Η Άντερσον, επικεφαλής των τεσσάρων κομμάτων της αντιπολίτευσης, δηλώνει έτοιμη να σχηματίσει κυβέρνηση διατηρώντας προβάδισμα έναντι της δεξιάς συμμαχίας του νυν πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον. Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα παραμένει πολύ οριακό.

Ο συνασπισμός των Σοσιαλδημοκρατών, των Κεντρώων, του Αριστερού κόμματος και των Πράσινων ηγούνται οριακά με ποσοστό 49,5% έναντι του 49% του Κρίστερσον.

Αν η Μαγκνταλένα Άντερσον πρόκειται να εκλεγεί πρωθυπουργός,τα κόμματα που την στηρίζουν θα πρέπει να ενωθούν και να κυβερνήσουν από κοινού, οι ψηφοφόροι το περιμένουν, μόνο αυτό θα καθιστούσε δυνατή την αλλαγή κυβέρνησης, σχολιάζει το Αριστερό Κόμμα.

Το Κόμμα του Κέντρου κλείνει την πόρτα στον Ουλφ Κρίστερσον

«Η κυβερνητική βάση του Ουλφ Κρίστερσον έχασε αυτές αυτές τις εκλογές. Πήγαν στις εκλογές με την υπόθεση ότι θα υπήρχε μια κυβέρνηση που θα κυριαρχούνταν από τους Σουηδούς Δημοκράτες και αυτό δεν θα συμβεί. Έτσι, ο Ουλφ Κρίστερσον έχασε αυτές τις εκλογές και το Κόμμα του Κέντρου είναι ένας από τους νικητές των εκλογών και έχουμε πει ότι είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε με τους Σοσιαλδημοκράτες για μια σταθερή κυβέρνηση στη Σουηδία».

Αλλαγή πολιτικής

Τα τελευταία 4 χρόνια η κυβέρνηση του Ουλφ Κρίστερσον στηρίζεται κοινοβουλευτικά από τους Σουηδούς Δημοκράτες, διαμορφώνοντας την πολιτική στη χώρα. Ο ίδιος είχε δεσμευθεί να τους παραχωρήσει σημαντικά υπουργεία σε περίπτωση νίκης της δεξιάς συμμαχίας. Η δεξιά συμμαχία του Κρίστερσον ανέβηκε στην εξουσία σε μία έξαρση της ένοπλης βίας και των επιθέσεων από συμμορίες στη χώρα.

Ωστόσο, μία αλλαγή κυβέρνησης υπό την ηγεσία της Άντερσον δεν θα σήμαινε απαραίτητα ριζική αλλαγή της σκληρής στάσης της Σουηδίας απέναντι στη μετανάστευση. Το κόμμα της έχει δηλώσει ότι θα ακολουθήσει μια περιοριστική μεταναστευτική πολιτική.

Όπως και να 'χει, ειδικοί αναλυτές σημειώνουν ότι η Σουηδία μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει κυβέρνηση.

Με πληροφορίες του aftonbladet/sverigesradio/swedenherald