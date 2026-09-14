«Είναι υποχρέωσή μας να νοιαστούμε συλλογικά για να μη συσκοτισθεί ο θάνατός του», ανέφερε μεταξύ άλλων η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στον Γιώργο Μαζωνάκη και τα ερωτήματα που, όπως υποστηρίζει, παραμένουν γύρω από τον θάνατό του αναφέρθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με ανάρτησή της.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για έναν «μεγάλο καλλιτέχνη», τονίζοντας το ταλέντο, την αυθεντικότητα και τη χαρακτηριστική φωνή του, στοιχεία που, όπως σημειώνει, τον έκαναν να αγαπηθεί από πολλές γενιές.

«Αποχαιρετίσαμε σήμερα έναν μεγάλο καλλιτέχνη, που κατάφερε με το ταλέντο του και την αυθεντικότητά του, με τη χαρακτηριστική, μοναδική χροιά του, να μπει στις καρδιές μας, να τραγουδήσει τις ιστορίες μας, να κερδίσει την ανυπόκριτη αγάπη των ανθρώπων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Κωνσταντοπούλου στάθηκε ιδιαίτερα στο κλίμα που επικράτησε στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, κάνοντας λόγο για έντονη συγκίνηση, δάκρυα και παρουσία ανθρώπων που τον αγάπησαν.

Στη συνέχεια, ωστόσο, έθεσε μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες που συνδέονται με τον θάνατό του. «Μαζί με τον θρήνο και το κρίμα για μια ζωή που κόπηκε το νήμα της τόσο νωρίς, υπάρχουν και τα αμείλικτα ερωτηματικά που συνοδεύουν το χαμό του. Ερωτηματικά που έχουμε υποχρέωση να φροντίσουμε να απαντηθούν όλα», σημείωσε.

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Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ακόμη ότι η υπόθεση θα πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος, συνδέοντας τα ερωτήματα που θέτει με ζητήματα προστασίας των πολιτών και ευθυνών της Πολιτείας. «Αν ένας άνθρωπος όπως ο Γιώργος Μαζωνάκης, με την αίγλη, τη διασημότητα και την αναγνωρισιμότητά του, ήταν ανυπεράσπιστος απέναντι σε ανθρώπους και πρακτικές που συνιστούσαν κίνδυνο για τη ζωή του, και έφτασε έτσι ανυπεράσπιστος να χάσει τη ζωή του, αυτό σημαίνει πολλά και συνολικά για το Κράτος, την Πολιτεία, τους πάσης φύσεως υπευθύνους», ανέφερε.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε, τέλος, ότι ο θάνατος του καλλιτέχνη δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε συγκάλυψη ευθυνών. «Είναι υποχρέωσή μας να νοιαστούμε συλλογικά για να μη συσκοτισθεί ο θάνατός του και να μην συγκαλυφθούν οι ευθύνες κανενός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η κ. Κωνσταντοπούλου έστειλε το δικό της μήνυμα αποχαιρετισμού στον Γιώργο Μαζωνάκη: «Καλό ταξίδι, Γιώργο!»

Η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

{https://www.facebook.com/zoe.konstantopoulou.official/posts/pfbid02huYwqGoj6zbLVrT4Qt7saGoTSEyb3zkM9twbN7Whaw9SoLncwyAwERGsfrNbd8QMl}