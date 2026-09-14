Όσα φαίνεται να του είπε μοναχός στο Άγιο Όρος για τις εικόνες σε γραφείο λαϊκού. Σπόντα και για Καρυστιανού.

Την πληθώρα εικόνων αγίων στο ιατρείο όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης σχολίασε ο Θανάσης Αυγερινός, αφήνοντας και μια σπόντα για τη Μαρία Καρυστιανού.

Ο δημοσιογράφος, που υπήρξε εκπρόσωπος Τύπου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» μέχρι τα τέλη Ιουλίου, όταν αποχώρησε αφήνοντας αιχμές κατά της Μαρίας Καρυστιανού, σε ανάρτηση έκανε αναφορά σε κάτι που του είπε πρόσφατα γέροντας στο Άγιο Όρος, για τους λαϊκούς που έχουν «γκαλερί» από εικόνες στο γραφείο τους.

«Άλλος είναι ο (επιχειρηματικός) λόγος, που μας τις προβάλλει κι όχι η πίστη του. Οι γονείς σου πόσες εικόνες χρειάστηκαν στο εικονοστάσι για να σας μεγαλώσουν; Η επίδειξη είναι έπαρση, θράσος και αλαζονεία, ενίοτε και βλασφημία, δεν κάνουμε τις εικόνες ούτε κόσμημα, ούτε μπιμπελό. Μακριά!», φέρεται να είπε ο γέροντας που επικαλείται ο Θανάσης Αυγερινός.

Κάτι που θα μπορούσε να ερμηνευθεί και ως αιχμή για τη Μαρία Καρυστιανού, η οποία επίσης έχει εμφανιστεί με φόντο αρκετές εικόνες. Εξάλλου, η φράση «ακόμα τρέχω...», με την οποία κλείνει την ανάρτησή του, στην επικεφαλής της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» φέρεται να αναφέρεται.

Η ανάρτηση του Θανάση Αυγερινού

«Δεν θα ξεχάσω τον γέροντα στο Άγιο Όρος που μου έλεγε τις προάλλες: “Δεν ήξερες ότι πρέπει να φεύγεις τρέχοντας όταν βλέπεις “γκαλερί” από εικόνες αραδιασμένες σε γραφείο λαϊκού; Άλλος είναι ο (επιχειρηματικός) λόγος, που μας τις προβάλλει κι όχι η πίστη του. Οι γονείς σου πόσες εικόνες χρειάστηκαν στο εικονοστάσι για να σας μεγαλώσουν; Η επίδειξη είναι έπαρση, θράσος και αλαζονεία, ενίοτε και βλασφημία, δεν κάνουμε τις εικόνες ούτε κόσμημα, ούτε μπιμπελό. Μακριά!”. Ακόμη τρέχω…».