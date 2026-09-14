Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για τις περιοχές που θα βρεθούν στο «μάτι» της αλλαγής του καιρού με ισχυρές καταιγίδες και βροχές.

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, καθώς τρεις διακριτές ατμοσφαιρικές διαταραχές αναμένεται να επηρεάσουν διαδοχικά τη χώρα, φέρνοντας βροχές, τοπικές καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους, κυρίως στα νότια και ανατολικά. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου στο ιστολόγιο του το επόμενο τριήμερο χαρακτηρίζεται από αυξημένη αστάθεια κυρίως στα νότια, με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και στις νότιες νησιωτικές περιοχές.

Η πρώτη διαταραχή (Δ1), η οποία κινείται προς τα βορειοανατολικά, αναμένεται να προκαλέσει βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στη νότια και νοτιοδυτική Ελλάδα. Παρά την αστάθεια που θα προκαλέσει, οι πιθανότητες για δημιουργία χαμηλού θερμού πυρήνα, δηλαδή ενός συστήματος τύπου «μεντικέιν», παραμένουν πολύ περιορισμένες. Η δεύτερη διαταραχή (Δ2) αποτελεί ουσιαστικά την κύρια σκάφη του μεγάλου ατμοσφαιρικού κύματος και χαρακτηρίζεται από αρκετά ψυχρό πυρήνα. Αναμένεται να κινηθεί προς τα ανατολικά-νοτιοανατολικά, την ώρα που η τρίτη διαταραχή (Δ3) θα κινείται προς τα νότια. Με αυτές τις συνθήκες, το επιφανειακό χαμηλό που συνδέεται με τη Δ2 αναμένεται να κινηθεί προς τα ανατολικά-βορειοανατολικά και να περάσει από το Νότιο Κρητικό. Παράλληλα σημειώνει ότι το ενδεχόμενο δημιουργίας χαμηλού θερμού πυρήνα δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως, ωστόσο οι πιθανότητες δεν φαίνεται να είναι αυξημένες.

Η ανάρτηση του Ζιακόπουλου

Στη χώρα μας, ο καιρός του επόμενου τριημέρου θα καθοριστεί από τις τρεις ευδιάκριτες διαταραχές (Δ1, Δ2 και Δ3) που απεικονίζονται στον παραπάνω χάρτη. Η πρώτη από αυτές (Δ1), κινούμενη βορειοανατολικά, θα προκαλέσει βροχές και τοπικές καταιγίδες στη Ν-ΝΔ Ελλάδα. Οι πιθανότητες να δημιουργηθεί χαμηλό θερμού πυρήνα (μεντικέιν) είναι πολύ περιορισμένες κυρίως λόγω της φύσης της συγκεκριμένης διαταραχής (σκάφη χαμηλών υψών μικρής ακτίνας καμπυλότητας που κινείται στην περιφέρεια του μεγάλου κύματος) και των ενισχυμένων ανέμων στην ανώτερη ατμόσφαιρα που συνήθως συνοδεύουν αυτές τις διαταραχές.

Επισημαίνεται εδώ ότι η έναρξη της διαδικασίας δημιουργίας ενός μεντικέιν παρατηρείται με την εξασθένηση της καθ’ ύψος διάτμησης του ανέμου, αναγκαία προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της ανωμεταφοράς που προκαλεί η αντίθεση μεταξύ του κρύου αέρα στα ανώτερα στρώματα και της θερμής επιφάνειας της θάλασσας.

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Η διαταραχή Δ2 είναι ουσιαστικά η κύρια σκάφη του μεγάλου κύματος με αρκετά ψυχρό πυρήνα που αναμένεται να κινηθεί Α-ΝΑ, καθώς η διαταραχή Δ3 κινείται νότια. Με αυτές τις συνθήκες, το επιφανειακό χαμηλό που συνδέεται με τη διαταραχή Δ2, κινούμενο Α-ΒΑ, θα περάσει από το Ν. Κρητικό. Στην ερώτηση αν σε αυτή την περίπτωση μπορεί να δημιουργηθεί χαμηλό θερμού πυρήνα, η απάντηση δεν είναι εύκολη. Όμως, δεν φαίνεται να υπάρχουν πολλές πιθανότητες να γίνει κάτι τέτοιο. Η εμφανής βαροκλινικότητα και η θετική μεταφορά στροβιλισμού μπορούν να προκαλέσουν το βάθεμα του προαναφερθέντος χαμηλού, αλλά δύσκολα θα το μετατρέψουν σε μεντικέιν.

Πρόγνωση Τριημέρου

Βαρομετρικό χαμηλό στη Μεγάλη Σύρτη κινείται Α-ΒΑ και το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη) θα επηρεάσει με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως τo Ν. Ιόνιο, τη Ν. Πελοπόννησο και τη Δ. Κρήτη. Κατά τα άλλα, οι άνεμοι στα ανατολικά και τα νότια θα φθάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής (μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές 27 με 29 βαθμοί).

Την Τετάρτη (16/9), στη Ν-ΝΑ νησιωτική Ελλάδα και κυρίως στην Κρήτη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν Α-ΒΑ με ένταση 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά και τα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση που θα γίνει πιο αισθητή στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας.

Την Πέμπτη (17/9), γενικά, οι συνθήκες δεν ευνοούν την εκδήλωση βροχών. Οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά και τα νότια θα συνεχιστούν και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.