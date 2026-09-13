Η αλλαγή δεν αναμένεται να είναι ταυτόχρονη σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς τα φαινόμενα θα εμφανιστούν αρχικά σε συγκεκριμένες περιοχές και σταδιακά θα επεκταθούν.

Σταδιακή αλλαγή παρουσιάζει η εικόνα του καιρού, με το καλοκαιρινό σκηνικό να δίνει τη θέση του σε πιο φθινοπωρινές συνθήκες από σήμερα Κυριακή (13/9) σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του μετεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλου.

Ο ίδιος μέσα από τη νέα του πρόγνωση, επισημαίνει ότι τα επόμενα 24ωρα ο καιρός θα παραμείνει σε γενικές γραμμές καλός, ωστόσο στη συνέχεια τα δεδομένα δείχνουν επιδείνωση και αύξηση της αστάθειας, με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή, με αρκετές περιοχές να συνεχίζουν να θυμίζουν καλοκαίρι.

Η εικόνα, όμως, αλλάζει από σήμερα Κυριακή, οπότε αναμένεται να ενισχυθεί η αστάθεια και να αυξηθούν οι πιθανότητες για βροχοπτώσεις.

Το νέο σκηνικό αναμένεται να γίνει περισσότερο αισθητό σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας, όπου οι συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση τοπικών φαινομένων.

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Οι πρώτες βροχές

Ήδη από τις προηγούμενες ημέρες έχουν εμφανιστεί ενδείξεις για αλλαγή της κυκλοφορίας στην ατμόσφαιρα, με τους μετεωρολογικούς χάρτες να δείχνουν σταδιακή μετατόπιση προς ένα περισσότερο φθινοπωρινό μοτίβο.

Στην αρχή, τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν περισσότερο τοπικό χαρακτήρα, ενώ δεν αποκλείονται μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, στην Πελοπόννησο.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα αλλάξει απότομα ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά θα υπάρξει σταδιακή μετάβαση από το παρατεταμένο καλοκαιρινό σκηνικό σε πιο ασταθείς συνθήκες.

Τι θα γίνει με τη θερμοκρασία

Η αλλαγή του καιρού αναμένεται να συνοδευτεί και από σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, αν και η πτώση δεν θα είναι ίδια σε όλες τις περιοχές.

Οι θερμές αέριες μάζες που εξακολουθούν να επηρεάζουν τη χώρα αναμένεται να απομακρυνθούν σταδιακά, επιτρέποντας σε πιο δροσερές αέριες μάζες να κινηθούν προς την Ελλάδα.

Έτσι, το σκηνικό θα αρχίσει να θυμίζει περισσότερο την εποχή, με πιο δροσερές νύχτες και πρωινά και μεγαλύτερη πιθανότητα για βροχοπτώσεις.

Ποιες περιοχές χρειάζονται περισσότερη προσοχή

Με βάση την πρόγνωση, τα πρώτα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα δυτικά όπου υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να εκδηλωθούν μπόρες.

Παράλληλα, όσο προχωρά η αλλαγή του καιρού, δεν αποκλείεται να επηρεαστούν και άλλες περιοχές της χώρας.

Η εξέλιξη θα εξαρτηθεί από την ακριβή θέση των συστημάτων που θα κινηθούν στην περιοχή μας, γι' αυτό και οι επόμενες προγνώσεις αναμένεται να δώσουν πιο σαφή εικόνα για την ένταση και την έκταση των φαινομένων.

Παρά την επερχόμενη μεταβολή, το καλοκαιρινό σκηνικό δεν εγκαταλείπει αμέσως τη χώρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν για λίγο ακόμη, δημιουργώντας ένα σκηνικό με έντονες εναλλαγές.

Η τάση, ωστόσο, φαίνεται πλέον ξεκάθαρη: ο καιρός αλλάζει από την Κυριακή, με περισσότερη αστάθεια, βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της Ελλάδας.

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