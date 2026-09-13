Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Ελλήνων Φυσικών.

Νέα διάσταση αποκτά η συζήτηση γύρω από τις πρακτικές και τις επιστημονικές αναφορές που συνδέονται με το ιατρείο στο Κολωνάκι όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς η Ένωση Ελλήνων Φυσικών παρενέβη δημόσια για τη χρήση του όρου «κβαντική» σε θεραπευτικές και ιατρικές πρακτικές.

Η παρέμβαση έρχεται ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή και ενώ έχει γίνει γνωστό ότι η γιατρός του ιατρείου παρουσίαζε, μεταξύ άλλων, μεταπτυχιακό τίτλο στην «Κβαντική Ιατρική».

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, με ανακοίνωσή της, επιχειρεί να διαχωρίσει την πραγματική κβαντική φυσική από όρους που, όπως υποστηρίζει, χρησιμοποιούνται για να προσδώσουν επιστημονικό χαρακτήρα σε μη τεκμηριωμένες θεωρίες.

Τι είναι η κβαντική φυσική και τι δεν είναι

Σύμφωνα με την Ένωση, ο όρος «κβαντικό» έχει συγκεκριμένο επιστημονικό περιεχόμενο και αφορά φαινόμενα που έχουν παρατηρηθεί και ερμηνεύονται στο μαθηματικό πλαίσιο της κβαντικής φυσικής.

Η κβαντική θεωρία αποτελεί θεμελιώδη κλάδο της σύγχρονης φυσικής και έχει οδηγήσει σε σημαντικές επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, από την κατανόηση της συμπεριφοράς της ύλης και της ακτινοβολίας έως τις σύγχρονες εφαρμογές στην κβαντική πληροφορική, τις επικοινωνίες και την τεχνολογία.

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Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι Έλληνες Φυσικοί, το γεγονός ότι η κβαντική φυσική έχει πραγματικές εφαρμογές στην επιστήμη και την τεχνολογία δεν σημαίνει ότι κάθε θεραπευτική πρακτική που χρησιμοποιεί τον όρο «κβαντική» στηρίζεται στην ίδια επιστημονική βάση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

«Περί της κατάχρησης του όρου «κβαντικό (quantum)» η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) θεωρεί χρήσιμη την αποσαφήνιση του όρου «κβαντικό (quantum)», δεδομένης της ευρείας χρήσης του όρου αυτού στα κοινωνικά δρώμενα.

Κβαντικό φαινόμενο, σημαίνει φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και ερμηνεύεται στο μαθηματικό πλαίσιο της κβαντικής φυσικής. Τέτοια φαινόμενα παρατηρήθηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα και μας οδήγησαν στην κβαντική περιγραφή της πραγματικότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται η θερμική ακτινοβολία, η ακτινοβολία ατόμων και μορίων, η κυματική συμπεριφορά της ύλης, το φαινόμενο σήραγγoς , η διεμπλοκή. Οι προβλέψεις της κβαντικής θεωρίας επαληθεύτηκαν με εξαντλητικές.

Συστηματικές παρατηρήσεις. Στα τέλη του 20ού αιώνα επιβεβαιώνεται η δυνατότητα κωδικοποίησης της πληροφορίας σε επίπεδο ενός ατόμου και πραγματοποιούνται οι κβαντικοί υπολογιστές, το κβαντικό Διαδίκτυο, η κβαντική επικοινωνία και διαφαίνεται η κβαντική νοημοσύνη. Τα επιτεύγματα αυτά της κβαντικής πληροφορίας καθιέρωσαν διεθνώς τον όρο «2η Κβαντική Επανάσταση», με σημαντικές εφαρμογές στη βιολογία, στην ιατρική και την επεξεργασία γνώσης.

Μπορούμε να επεκτείνουμε αυτές τις επιτυχίες της κβαντικής φυσικής; Βεβαίως, ο οραματισμός και η δημιουργική φαντασία είναι αναγκαία, αλλά δεν υποκαθιστούν την επίμοχθη συστηματική επιστημονική έρευνα.

Παράδειγμα, οι ανυπόστατοι όροι «κβαντική ιατρική», «κβαντική θεραπεία», «κβαντική συνείδηση» που εισήγαγε ο DeepakChopra το 1989 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Παρότι οι «πρωτοποριακές» αυτές απόψεις κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού, κατεδείχθη ότι στερούνται επαρκούς τεκμηρίωσης. Ο ίδιος ο Chopra δήλωσε το 2007 ότι χρησιμοποίησε τον όρο «κβαντική ιατρική», ως λογοτεχνική μεταφορά και ότι εν προκειμένω, ο όρος «κβαντική» δεν σχετίζεται με την κβαντική φυσική.

Η Αμερικανική Ένωση Φυσικών ως ένδειξη πλήρους αποδοκιμασίας, το 1998 του «απένειμε» το «βραβείο Ig Nobel» που δίδεται σε ατεκμηρίωτες απόψεις που αποκτούν δημοσιότητα, με σκοπό τη γελοιοποίηση-αποδόμηση τους.

Τα «πτυχία» που απονέμει το λεγόμενο «Κβαντικό Πανεπιστήμιο» στην Χαβάη δεν αναγνωρίζονται, όπως επισημαίνει το γνωστό Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά καθότι« γίνεται κατάχρηση της φυσικής με σκοπό την εκπαίδευση ψευτογιατρών».

Η άκριτη και αδόκιμη χρήση επιστημονικών όρων με σκοπό την ισχυροποίηση ατεκμηρίωτων απόψεων, δεν περιορίζεται στον όρο κβαντικό. Η κριτική σκέψη και ο ορθός λόγος είναι αναγκαία εργαλεία διαχείρισης της αφειδώς παρεχόμενης πληροφορίας».