Τα νούμερα τηλεθέασης για το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Άγγιξε το 20% η Ανστασία Γιάμαλη.

Την κορυφή στους πίνακες τηλεθέασης κατέκτησαν οι «Εξελίξεις τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Την ίδια στιγμή, την Κυριακή, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του MEGA σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης, από την έναρξη της εκπομπής στο MEGA.

Οι «Εξελίξεις τώρα» επιβεβαίωσαν εκ νέου τη δυναμική παρουσία και την ισχυρή σχέση τους με το τηλεοπτικό κοινό. Ειδικότερα, η εκπομπή κατέκτησε την κορυφή το Σαββατοκύριακο, με μέσο μερίδιο 18,2% στο γενικό σύνολο και 17,1% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Ιδιαίτερα υψηλά ήταν τα ποσοστά της εκπομπής την Κυριακή, οπότε και σημείωσε 20,3% στο γενικό σύνολο και 18,5% στο δυναμικό κοινό 18-54, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό με περισσότερες από 10 και 7 μονάδες αντίστοιχα. Η επίδοση αυτή αποτελεί ρεκόρ τόσο σε μερίδιο όσο και σε αριθμό τηλεθεατών, που έφτασαν τους 534.000.

Σημειώνεται ότι, την ίδια ημέρα, σε επιμέρους γυναικείο κοινό η τηλεθέαση έφτασε το 29,9%.

Με την Αναστασία Γιάμαλη στην πρώτη γραμμή και τη δημοσιογραφική ομάδα των «Εξελίξεων τώρα» να βρίσκεται διαρκώς σε εγρήγορση, η εκπομπή παρακολουθεί την επικαιρότητα, καταγράφει τα γεγονότα και αναζητά τις απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν την κοινωνία.

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