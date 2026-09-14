«Η αντικοινωνική κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, αποκαλύφθηκε» τονίζει ο κ. Τσουκαλάς.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τις δηλώσεις του Μάκη Βορίδη για τον «εξορθολογισμό των επιδομάτων». Σε δήλωσή του, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι ο κ. Βορίδης «πήρε τη σκυτάλη» από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, επιβεβαιώνοντας, όπως αναφέρει, ότι συζητείται στους κυβερνητικούς κύκλους η πρόταση για περιορισμό της διάρκειας καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο «Ο κ. Βορίδης πήρε τη σκυτάλη από τον κ. Μαρινάκη επιβεβαιώνοντας πως η πρόταση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για μείωση της διάρκειας καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες, συζητείται ευρέως στους κύκλους της κυβέρνησης. Ο Βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέα Δημοκρατίας υποστήριξε στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 ότι χρειάζεται συνολικός «εξορθολογισμός των επιδομάτων», θέτοντας ζήτημα για το άθροισμα των διαφορετικών κοινωνικών παροχών, που μπορεί να λαμβάνει ένας πολίτης και συνδέοντάς το με τα κίνητρα για την ένταξη στην αγορά εργασίας. Ανέφερε ερωτώμενος για την άποψη του κ. Μαρινάκη: «Να πάρω θέση σε αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων. Το ξεκαθαρίζω».»

Ο κ. Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση επιβεβαιώνει τις προθέσεις της κυβέρνησης για αλλαγές στο επίδομα ανεργίας σε περίπτωση επανεκλογής της. «Η δήλωση Βορίδη δεν αφήνει πια καμία αμφιβολία. Η κυβέρνηση σκοπεύει να μειώσει τον χρόνο καταβολής του επιδόματος ανεργίας, αν επανεκλεγεί. Στέλνει σαφές μήνυμα στους εργαζόμενους να μην διεκδικούν δικαιώματα και να ανέχονται τα φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας, γιατί διαφορετικά αν απολυθούν ή παραιτηθούν, θα λάβουν επίδομα μόνο για 2 μήνες.»

Καταλήγοντας κάνει λόγο για «αντικοινωνική κρυφή ατζέντα» της Νέας Δημοκρατίας που αποκαλύφθηκε.