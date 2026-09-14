Ο φαρμακοποιός που περιποιήθηκε το τραύμα του Γιώργου Μαζωνάκη στο μέτωπο, μίλησε στην εκπομπή «Live News».

Ερωτηματικά και έντονη συγκίνηση έχει προκαλέσει ο αιφνίδιος και πρόωρος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, με την υπόθεση να βρίσκεται υπό πλήρη διερεύνηση.

Ο ερμηνευτής έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, κατά την επίσκεψή του σε ιατρείο στο Κολωνάκι, ενώ το μεσημέρι της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια.

Στο σημείο συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, καλλιτέχνες, συνάδελφοι, θαυμαστές και φίλοι του Γιώργου Μαζωνάκη, οι οποίοι τον τίμησαν μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια του.

Η έρευνα της υπόθεσης φέρνει ένα ντόμινο εξελίξεων και αποκαλύψεων, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν και οι τελευταίες στιγμές του ερμηνευτή πριν μεταφερθεί τελικά στο ιατρείο.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, στο Κολωνάκι έφτασε με τον οδηγό του ταξί που εμπιστευόταν και πριν φτάσουν στο ιατρείο επισκέφθηκαν ένα φαρμακείο προκειμένου να περιποιηθεί το τραύμα που έφερε στο μέτωπό του.

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Ο φαρμακοποιός που τον περιέθαλψε, μίλησε στην εκπομπή «Live News», αποκαλύπτοντας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, παρά το τραύμα, ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος και χαμογελαστός καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο φαρμακείο.

«Ο άνθρωπος ήρθε, έκατσε πέντε λεπτά το πολύ μέσα, γιατί είχαμε και κόσμο. Ήρθε εκεί περίπου 13:20. Ο άνθρωπος ήταν μια χαρά, ήταν ευδιάθετος και ευγενικός. Έκατσε πέντε λεπτά, μπορεί να ήταν και τέσσερα που λέει ο λόγος, και έφυγε κατευθείαν με το ταξί του. Ο άνθρωπος, αυτό που θα πω και είναι το μόνο που θέλω να πω. Ο άνθρωπος μου φάνηκε μία χαρά και ίσα ίσα σχολιάζαμε το πόσο ευγενικός ήταν. Ναι, ναι, γι’ αυτό σταμάτησε (για το τραύμα). Ο άνθρωπος ήταν μία χαρά και έφυγε μία χαρά. Εντάξει; Και η ώρα που σας είπα, πιστεύω ότι σας είναι σημαντική. Μέρι και κάτι τραγούδια που έπαιζαν στο φαρμακείο τα σιγοτραγουδούσε χαλαρός και ήρεμος».

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