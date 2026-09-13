Δείτε τους τυχερούς αριθμούς.

Περισσότερα από 8 εκατομμύρια ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στη νέα κλήρωση για mega τζακ ποτ που έγινε το βράδυ της Κυριακής (13/9).

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 10, 22, 24, 30, 35 και Τζόκερ το 13.

Η αποψινή κλήρωση δεν ανέδειξε μεγάλο τυχερό, αφού σημειώθηκε νέο τζακ ποτ. Όμως, τρία δελτία κερδίζουν από 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις και άλλα 20 παίρνουν από 2.500 ευρώ, στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην κλήρωση της Τρίτης (15/9), οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν περισσότερα από 8 εκατ. ευρώ.

Ο πίνακας κερδών

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=uDA5XFPBs6g}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: