Δείτε τον πίνακα κερδών - Δύο τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ, τουλάχιστον 8 εκατ. ευρώ μοιράζει την Κυριακή (13/9).

Περισσότερα από 7,5 εκατομμύρια ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στη νέα κλήρωση για mega τζακ ποτ που έγινε το βράδυ της Πέμπτης (10/9).

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 3, 11, 16, 34, 37 και Τζόκερ το 11.

Η αποψινή κλήρωση δεν ανέδειξε μεγάλο τυχερό, αφού σημειώθηκε νέο τζακ ποτ. Όμως, δύο δελτία κερδίζουν από 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις και άλλα 20 παίρνουν από 2.500 ευρώ, στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην κλήρωση της Κυριακής (13/9), οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 8 εκατ. ευρώ.

Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=f7JU3CS5NJI}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: