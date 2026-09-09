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Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης.

Με ένα βαθιά συγκινητικό μήνυμα θέλησε να αποχαιρετήσει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης τον Γιώργο Μαζωνάκη, ύστερα από την είδηση του θανάτου του.

Ο λαϊκός τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54ων ετών, και πίσω του άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή και τον τρόπο διασκέδασης της χώρας.

Από την ώρα που η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστοί φίλοι, θαυμαστές, καλλιτέχνες, πρόσωπα της τηλεόρασης και της ελληνικής showbiz, θέλησαν να γράψουν το δικό τους «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ταυτόχρονα, ο Νίκος Οικονομόπουλος και ο Θοδωρής Φέρρης ανέβαλλαν τις προγραμματισμένες τους συναυλίες.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν, ήταν και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο οποίος επέλεξε να δημοσιεύσει μία κοινή τους φωτογραφία από το παρελθόν, συνοδεύοντάς την με ένα συγκινητικό μήνυμα.

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Η ανάρτηση του Μιχάλη Χατζηγιάννη

«Δεν βρίσκω λόγια. Και ίσως σήμερα τα λόγια να είναι πολύ λίγα για ένα τέτοιο αντίο. Μοιραστήκαμε μουσικές, τραγούδια, στιγμές, γέλια, αγωνίες. Και είχα τη χαρά να ακούσω κομμάτια της ψυχής μου να παίρνουν τη δική σου φωνή και να γίνονται δικά σου.

Αυτό δεν ξεχνιέται. Δεν χάνεται.

Ήσουν μοναδικός. Αληθινός, απρόβλεπτος, γενναιόδωρος, ανεπανάληπτος. Ένας άνθρωπος που δεν έμοιαζε με κανέναν και μια φωνή που αρκούσε μία λέξη για να ξέρεις ποιος τραγουδά.

Σήμερα είναι πολύ δύσκολο να πιστέψω πως έφυγες.

Μένουν όλα όσα ζήσαμε. Μένουν οι κουβέντες μας. Μένουν τα τραγούδια μας. Και πάνω απ’ όλα, μένει η φωνή σου.

Γιατί κάποιες φωνές δεν σιωπούν όταν φεύγουν οι άνθρωποι.

Μένουν εδώ και συνεχίζουν να μας βρίσκουν εκεί που πονάμε, εκεί που αγαπάμε, εκεί που θυμόμαστε.

Καλό σου ταξίδι, Γιώργο μου.

Θα μου λείψεις πολύ».

{https://www.instagram.com/p/DdEv0gBqQBR/?hl=el}