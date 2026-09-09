Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε στις 17:40, όπως αναφέρει στο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου «Ελπίς»

Σοκαρισμένη είναι η ελληνική καλλιτεχνική σκηνή απο την αναπάντεχη είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το Instagram έχει κατακλυστεί από τα «αντίο» των φίλων του, με σπουδαίους καλλιτέχνες να μην μπορούν να πιστέψουν την είδηση του θανάτου του.

Μία εικόνα με το πρόσωπο του Γιώργου Μαζωνάκη, που πέθανε το μεσημέρι της Τετάρτης σε ηλικία 54 ετών, ανάρτησε η Άννα Βίσση αποχαιρετώντας τον σπουδαίο τραγουδιστή.

«Δεν έχω λόγια μόνο βαθειά λύπη...» έγραψε πριν από λίγο.

Οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στο Hotel Ermou.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/watch/?v=28268750432770966}

Η Έλλη Κοκκίνου ανάρτησε την ίδια φωτογραφία γράφοντας με παράπονο «Άχ βρε Γιώργο» και μία ραγισμένη καρδιά.

«Ο Γιώργος μας» έγραψε ο Γιώργος Καπουτζίδης με μία φωτογραφία των δύο τους από το «Voice»

{https://www.instagram.com/p/DdEvghJgn3L/}

Μία μαύρη εικόνα με τη λιτή φράση «δεν μπορώ να το πιστέψω, καλό ταξίδι Γιώργο μας...» ανάρτησε στο Instagram η Ελένη Φουρείρα.

Με οδύνη τον αποχαιρέτησε η εταιρεία του Panik Records.

«Με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη η οικογένεια της Panik αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, μια μοναδική φωνή, έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και στις καρδιές μας».

{https://www.instagram.com/p/DdEnqGCA86W/}

Σπαρακτικό το μήνυμα της Άντζελας Δημητρίου.

«Σήμερα η καρδιά μου πονάει πολύ… Αποχαιρετώ έναν άνθρωπο που αγάπησα βαθιά και που είχα την τιμή να γνωρίσω από τα πρώτα του βήματα, αλλά και να ξανασυναντήσω πολλά χρόνια αργότερα και να συνεργαστώ μαζί του. Μαζί μοιραστήκαμε όμορφες στιγμές, στιγμές αγάπης, εκτίμησης και μιας όμορφης συνεργασίας που θα κρατήσω για πάντα στην καρδιά μου. Θυμάμαι ακόμη τότε, στο Λίντο, όταν ερχόσουν να με ακούσεις. Ήσουν ακόμη πολύ νέος και είχες μέσα σου αυτή τη μεγάλη αγάπη για το τραγούδι. Θυμάμαι που ήρθες στο καμαρίνι μου και μου έδωσες μια κασέτα, ζητώντας μου να την ακούσω και να σου πω αν πίστευα πως άξιζε να ξεκινήσεις το τραγούδι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη τη στιγμή. Γιατί είδα στα μάτια σου πόσο πολύ το ήθελες.

Και η ζωή τα έφερε έτσι ώστε, πολλά χρόνια μετά, να συναντηθούμε ξανά και να συνεργαστούμε, δημιουργώντας μαζί ακόμη περισσότερες όμορφες αναμνήσεις...»

{https://www.instagram.com/p/DdEvKe_sY1H/}

«Ο χρόνος δεν γιατρεύει πια τις πληγές ..Καλό ταξίδι μοναδικέ, αγαπημένε μας» έγραψε αναρτώντας βίντεό του να τραγουδά, η Φαίη Σκορδά.

{https://www.instagram.com/p/DdEvW6SjWzy/?img_index=1}

«Γιώργο μου, δεν ξέρω τι να γράψω και πώς να χωρέσω σε λίγες λέξεις αυτό το «αντίο». Μοιραστήκαμε όμορφες στιγμές, κουβέντες, γέλια και στιγμές που θα κρατήσω πάντα μέσα μου. Είχες αυτή τη μοναδική ενέργεια, την αλήθεια, το χιούμορ και τον τόσο δικό σου τρόπο να υπάρχεις. Η φωνή σου και τα τραγούδια σου θα είναι πάντα εδώ, αλλά πάνω απ’ όλα θα μείνει ο άνθρωπος πίσω από αυτά. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο μου. Θα σε θυμάμαι με αγάπη» έγραψε η Μελίνα Ασλανίδου.

{https://www.instagram.com/p/DdExaIbsvrx/}

«Υπάρχουν άνθρωποι που δεν χωρούν εύκολα σε έναν αποχαιρετισμό»

«Υπάρχουν άνθρωποι που δεν χωρούν εύκολα σε έναν αποχαιρετισμό και ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένας από αυτούς. Από το 2002 μέχρι το 2007 έζησα μαζί του μία από τις πιο δημιουργικές και έντονες περιόδους της μουσικής μου διαδρομής. Πέντε χρόνια γεμάτα τραγούδια, δίσκους, πρόβες, στούντιο, αγωνίες, χαρές, ανατροπές και πάνω απ’ όλα, μια αστείρευτη ανάγκη να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ο Γιώργος είχε κάτι που δεν διδάσκεται και δεν κατασκευάζεται. Είχε προσωπικότητα. Είχε ένστικτο. Είχε εκείνη τη σπάνια καλλιτεχνική ανησυχία που δεν τον άφηνε ποτέ να αρκεστεί στα ήδη γνωστά. Δεν φοβήθηκε να ρισκάρει, να αλλάξει, να εκτεθεί, να γίνει ο εαυτός του. Και γι’ αυτό κατάφερε να γίνει μοναδικός. Γυρνώντας αυτή τη στιγμή πίσω, ακούω μέσα μου τραγούδια που συνδέθηκαν με μια ολόκληρη εποχή. Τραγούδια που έγιναν στιγμές, νύχτες, έρωτες, χωρισμοί, διασκεδάσεις, αναμνήσεις χιλιάδων ανθρώπων. Κι αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο προνόμιο ενός καλλιτέχνη: να συνεχίζει να υπάρχει μέσα στις ζωές των άλλων, μέσα από αυτό που δημιούργησε. Γιώργο, η απουσία σου είναι από εκείνες που δύσκολα χωράει ο νους. Σ’ ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, για τη δημιουργική τρέλα, για όλα όσα τολμήσαμε μαζί και, κυρίως, για το αποτύπωμα που που αφήνεις στη μουσική μας. Καλό ταξίδι» έγραψε ο Φοίβος.

{https://www.instagram.com/p/DdEpG36iwie/?hl=el}

Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο...έγραψε μεταξύ άλλων ο Πάνος Κιάμος.

{https://www.instagram.com/p/DdEi8V4i6Z5/}

«Ο Γιώργος μας» έγραψε ο Γιώργος Καπουτζίδης με μία φωτογραφία των δύο τους από το «Voice».

{https://www.instagram.com/p/DdEvghJgn3L/}

Η Κατερίνα Καινούριου ανάρτησε μία φωτογραφία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη αγκαλιά.

«Από σήμερα οι «Ώρες Μικρές» θα έχουν άλλη σιωπή… Και το «που λείπεις έπεσε βαρύ» δεν θα είναι απλώς ένας στίχος…πίσω από τον σπουδαίο καλλιτέχνη είχα την τύχη να γνωρίσω, έστω και λίγο, τον άνθρωπο… Κι αυτόν θα κρατήσω περισσότερο… Μια ψυχούλα. Ένας άνθρωπος υπερταλαντούχος..,πολύπλευρος, ευαίσθητος, απρόβλεπτος, αληθινός…Μια προσωπικότητα από εκείνες που δεν περνούν απλώς από έναν χώρο, αλλά αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα!

»Ήσουν πραγματικός σταρ. Όχι επειδή το έλεγαν τα φώτα, οι πίστες ή οι επιτυχίες σου. Αλλά γιατί είχες εκείνο το σπάνιο πράγμα που δεν διδάσκεται και δεν κατασκευάζεται…λάμψη. Μια παρουσία που γέμιζε τον χώρο πριν ακόμη ακουστεί η φωνή…Ένας καλλιτέχνης που δεν ακολούθησε ποτέ την εποχή του — έφτιαξε τη δική του! Θα μας λείψεις Γιώργο μας…Καλό σου ταξίδι…»

{https://www.instagram.com/p/DdEojCMImni/?hl=el}

Μια φωτογραφία τους από τα παλιά, ανάρτησε και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. «Καλό ταξίδι Γιώργο…εκεί που θα πας να ηρεμήσει η ψυχούλα σου…» έγραψε στο μήνυμά του.

{https://www.instagram.com/p/DdEnvU8CwbH/?hl=el}

Η Ναταλία Γερμανού έγραψε τη λέξη «ξεχώρισες» δίπλα σε μία φωτογραφία τους. «Έζησες όπως ήθελες, φεύγεις πολύ νωρίς. Θα σε έχω πάντα εδώ (στην καρδιά μου) έγραψε η παρουσιάστρια.

{https://www.instagram.com/p/DdErkJhM7J7/?hl=el}

Τα συλλυπητήριά της εξέφρασε και η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση παραθέτοντας σκηνή από την ταινία «Στον Θρόνο του Ξέρξη» σε σκηνοθεσία της Ευης Καλογηροπούλου, όπου συμμετείχε ο τραγουδιστής.

{https://www.instagram.com/p/DdEjikVMxMq/?hl=el}

Ο Αντώνης Σρόϊτερ με μία φωτογραφία μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη εκμυστηρεύτηκε: «Ίσως ο μόνος καλλιτέχνης που θεώρησα φίλο μου. Αντίο Γιώργο...»

{https://www.instagram.com/p/DdEp7HzOfKn/?hl=el}

Ο Νίκος Αλιάγας έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram «Αχ βρε Γιώργο… Γιατί τόσο νωρίς για τα πέρα μέρη; Το φως να αγκαλιάσει την ψυχή σου και η καρδιά σου να αναπαυτεί».

{https://www.instagram.com/p/DdEtDRqOZ-k/}

Ανάρτηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε και η KΑΕ Ολυμπιακός.

«Έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας δικός μας άνθρωπος. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και είχε μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της κατάκτησης της ευρωπαϊκής κορυφής. Καλό ταξίδι. Δεν θα σε ξεχάσουμε».

{https://www.instagram.com/p/DdEppRsOTmu/}

Και η διάσημη ηθοποιός Νία Βαρντάλος αποχαιρέτισε τον Γιώργο Μαζωνάκη κάνοντας λόγο για τραγωδία. «Τι τραγωδία να χάσουμε σήμερα τον μουσικό Γιώργο Μαζωνάκη. Η τέχνη του θα είναι μαζί μας για πάντα. Ας είναι η μνήμη του αιώνια. Καλό ταξίδι Γιώργο μας, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

{https://www.instagram.com/p/DdEr7_ZqKz4/}

Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Το νοσοκομείο Ελπίς αναφέρει στο ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη πως «Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40. Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».

Ποιος ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης

Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε στη Νίκαια στις 4 Μαρτίου του 1972, όπου και μεγάλωσε. Πολύ γρήγορα, σε ηλικία μόλις 15 χρόνων, συνειδητοποίησε ότι εκείνο που πραγματικά ήθελε ήταν να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής.

{https://www.youtube.com/watch?v=Z8tZBIEP7Rk}

Για πρώτη φορά τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας. Το καλοκαίρι του 1992 τον ανακάλυψε η Universal Music, τότε γνωστή ως Polygram. Ο Γιώργος Μαζωνάκης με το ξεχωριστό του ύφος και την πρωτοπορία του άλλαξε τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlav6mp8m5y9?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://www.instagram.com/p/DSNwd3aCErs/?hl=el}

Εκτός από τις πετυχημένες εμφανίσεις του σε γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, κέρδισε το κοινό σε ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο, την Γερμανία, την Αυστραλία, αλλά και σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής, όπως οι Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, Ατλάντικ Σίτυ και Σικάγο. Επίσης ένα best με μεγάλες επιτυχίες του κυκλοφόρησε στην Ιταλία με αφορμή την επιτυχία που έκανε εκεί το τραγούδι «Μου λείπεις» σε διαφημιστικό αυτοκινήτου.

{https://www.youtube.com/watch?v=mWRw2m0477Q}

Το 2002 τραγούδησε δύο τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη στο soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου», τα «Καμικάζι» και «Ξημερώνει πάλι».

Η δισκογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο πρώτος δίσκος του Γιώργου Μαζωνάκη κυκλοφόρησε το 1993, το “Μεσάνυχτα και κάτι”. Την επόμενη χρονιά το άλμπουμ “Με τα μάτια να το λες” που τον έστειλε στην κορυφή των charts με τις επιτυχίες “3 το πρωί”, “Ανήκω σε μένα” και “Μη μου ζητάς”. Το 1996 βγαίνει το single “Μου λείπεις”, το οποίο έγινε χρυσό. Ακολουθούν πολλά cd singles και albums, όπως το “Παιδί της Νύχτας” το 1997 που έγινε πλατινένιο, το single “Θέλω να γυρίσω” σε στίχους Νίκου Βουρλιώτη κ.α. Και κάπως έτσι ξεκινούν οι επιτυχημένες συνεργασίες με καταξιωμένους δημιουργούς και καλλιτέχνες.

{https://www.instagram.com/p/DRrrvnuiDAG/?hl=el}

Εμφανίστηκε με τον Σταμάτη Γονίδη, τους Goin' Through, τον Νότη Σφακιανάκη, αλλά και τη Μαίρη Λίντα, η οποία τραγούδησε για το album του “Μπροστά σ’ ένα Μικρόφωνο” το τραγούδι “Δεν θέλω πια να ξαναρθείς”.

{https://www.youtube.com/watch?v=0w8ogDKP8_c}

Ο χορογράφος Κωνσταντίνος Ρήγος έπεισε τον Μαζωνάκη να αλλάξει το σκηνικό του μαγαζιού όπου τραγουδά και τότε μπαίνουν στη νυχτερινή Αθήνα οι καναπέδες στα κέντρα. Το επόμενο βήμα του επιτυχημένου τραγουδιστή ήταν η αλλαγή στην εμφάνιση. Βγαίνει στη σκηνή με φούστες και πλατφόρμες, κάτι που έκανε κοινό και κριτικούς να μιλούν για πολύ καιρό γι’ αυτή του την απόφαση. Ο ίδιος όμως ήξερε πολύ καλά τι έκανε.

{https://www.youtube.com/watch?v=VSBsUGLme-A&t=6s}

Στις 20 Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προγραμματισμένη συναυλία στην Τεχνόπολη για τα «33 χρόνια από το Α έως το Ω», όπως είχε ονομάσει την εμφάνισή του.

«Μια μεγάλη συναυλία για 33 χρόνια μουσικής πορείας, γεμάτα τραγούδια, έντονες στιγμές, ανατροπές και προσωπικές αναζητήσεις. Με αγαπημένες επιτυχίες και ξεχωριστούς καλεσμένους, ο Γιώργος Μαζωνάκης δίνει το μεγάλο φινάλε στη φετινή Μουσική Τεχνόπολη, κλείνοντας τη συναυλιακή σεζόν με μια μεγάλη γιορτή» έγραφε το promo της εκδήλωσης.

{https://www.facebook.com/photo?fbid=1576743660475192&set=a.268600171289554&locale=el_GR}

{https://www.youtube.com/watch?v=81jSjRvdB7I}

{https://www.instagram.com/p/DLfFD8_o-tw/?hl=el}