Στην Ασφάλεια έχει περάσει η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με τις Αρχές να εξετάζουν όσα προηγήθηκαν της διακομιδής του στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή που υπέστη το απόγευμα της Τετάρτης. Ο δημοφιλής τραγουδιστής μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει. Το νοσοκομείο ανακοίνωσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στις 16:45 χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ενώ πραγματοποιήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου. Η επίσημη ώρα θανάτου καταγράφηκε στις 17:40. Την ίδια ώρα, οι Αρχές διερευνούν πλέον τις συνθήκες που προηγήθηκαν της διακομιδής του στο νοσοκομείο, με την υπόθεση να περνά στα χέρια της Ασφάλειας.

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Στο επίκεντρο η ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν νωρίτερα σε ιδιωτική δομή στο Κολωνάκι, από όπου και κλήθηκε το ΕΚΑΒ μετά την ανακοπή που υπέστη. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο τραγουδιστής είχε μεταβεί στην κλινική για λόγο που σχετιζόταν με θεραπεία και έφερε φλεβοκαθετήρα. Ωστόσο, το ακριβές είδος της θεραπείας που ακολουθούσε δεν έχει επισήμως επιβεβαιωθεί. Η κατάσταση του τραγουδιστή επιβαρύνθηκε με τον ίδιο να έχει υποστεί ανακοπή κλήθηκε το ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει και να τον μεταφέρει εσπευσμένα στο κοντινότερο εφημερεύον νοσοκομείο που ήταν το «Ελπίς». Από την πρώτη στιγμή που έφτασαν οι διασώστες στην ιδιωτική κλινική ξεκίνησαν προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης χωρίς αποτέλεσμα.

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Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν κατά τη διακομιδή του προς το νοσοκομείο «Ελπίς». Το ασθενοφόρο έφτασε στο νοσοκομείο στις 16:45. Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό. Οι γιατροί του «Ελπίς» προχώρησαν άμεσα σε ΚΑΡΠΑ, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, όμως παρά τις προσπάθειες για σχεδόν 50 λεπτά δεν υπήρξε επιτυχής έκβαση. Η επίσημη ώρα θανάτου καταγράφηκε στις 17:40.

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Το νοσοκομείο εξέδωσε και επίσημη ανακοίνωση: «Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40».

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«Βόμβα» Γεωργιάδη για την «κλινική»: Είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου

Θέση για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη πήρε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος σε ανάρτησή του αναφέρει ότι η «ιδιωτική κλινική Stem Cell» στο Κολωνάκι διέθετε άδεια λειτουργίας παθολογικού ιατρείου οπότε η προγραμματισμένη πλασμαφαίρεση στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν επιτρέπεται σε απλά ιατρεία.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά «Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη. Ζήτησα από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε.»

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/2097745420499997092?s=46&t=Ia82ytwGMQSsJYLBPMI6TA}

Στην Ασφάλεια η έρευνα για τον θάνατό του

Παράλληλα με το ιατρικό σκέλος, σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική έρευνα για τις συνθήκες του αιφνίδιου θανάτου. Αστυνομικοί μετά την είδηση του θανά6του τραγουδιαστή μετέβησαν στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία για όσα συνέβησαν πριν από τη διακομιδή του τραγουδιστή. Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από πρόσωπα που είχαν επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από την άφιξή του στην κλινική, κατά την παραμονή του εκεί, αλλά και από όσους συμμετείχαν στη διαδικασία της διακομιδής του στο «Ελπίς». Οι Αρχές αναμένεται επίσης να εξετάσουν τα διαθέσιμα ιατρικά στοιχεία και τα πρακτικά των ιατρικών πράξεων που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα αναμένεται να έχει και το ιατροδικαστικό πόρισμα που θα προκύψει μετά τη νεκροψία-νεκροτομή που θα γίνει τις επόμενες ώρες. Οι Αρχές επιχειρούν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό το χρονικό από την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στην ιδιωτική δομή μέχρι τη στιγμή που έφτασε στο «Ελπίς».

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Παράλληλα, στη δικογραφία αναμένεται να ενταχθούν τα στοιχεία των ιατρικών πράξεων που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και το ιατροδικαστικό πόρισμα μετά τη νεκροψία-νεκροτομή. Το κρίσιμο πλέον είναι να αποσαφηνιστεί με ακρίβεια τι θεραπεία είχε προγραμματιστεί, ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιήθηκαν πριν από την ανακοπή, ποιοι βρίσκονταν στην κλινική και ποια ήταν η ακριβής κατάσταση του 54χρονου καλλιτέχνη από τη στιγμή που υπέστη το καρδιακό επεισόδιο έως και τη διακομιδή του στο «Ελπίς».

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Κρίσιμη η μαρτυρία του γιατρού της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι

Οι αστυνομικές Αρχές βρέθηκαν από νωρίς το απόγευμα στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν από την ανακοπή και τη διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ελπίς» προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία και να εξετάσουν λεπτομερώς τι συνέβη πριν καταλήξει νεκρός.

Αρχικά, ο γιατρός που είχε την ευθύνη της θεραπείας δεν εντοπίστηκε, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, είχε αποχωρήσει από την κλινική μετά τη διακομιδή του τραγουδιστή. Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος γιατρός προσήλθε αυτοβούλως στην Ασφάλεια το βράδυ της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου.

Η κατάθεσή του θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την έρευνα, καθώς αναμένεται να δώσει απαντήσεις σχετικά με τις ιατρικές πράξεις που προηγήθηκαν της ανακοπής, την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη και όσα συνέβησαν στην κλινική πριν από τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

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Έρευνες και στο σπίτι του τραγουδιστή στη Βούλα

Λίγο μετά τις 20:00, σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί έφτασαν και στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα, στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τις συνθήκες του αιφνίδιου θανάτου του. Οι αστυνομικοί θα πραγματοποιήσουν έρευνες στον χώρο για να αναζητήσουν στοιχεία που ενδέχεται να βοηθήσουν στην αποσαφήνιση των τελευταίων ωρών πριν από τη μοιραία ανακοπή.

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