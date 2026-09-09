Όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας και για το σκάνδαλο των υποκλοπών και την πατριωτική εισφορά.

Τις θέσεις της ΕΛΑΣ για όλα τα «καυτά» ζητήματα που απασχολούν τη χώρα, αλλά και τη δική του στρατηγική ενόψει της προεκλογικής περιόδου που ξεκίνησε ήδη, ατύπως, από τη Θεσσαλονίκη, επιχείρησε να αναδείξει ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης.

Ο πρώην πρωθυπουργός έστειλε για ακόμα μια φορά μήνυμα νίκης, ακόμα και από την πρώτη κάλπη, αναφέροντας πως θα επιχειρήσει να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας - σε περίπτωση που έχει την πρώτη εντολή. Από εκεί και πέρα, όχι μόνο δεν ξόρκισε την πιθανότητα δεύτερων εκλογών, αλλά μάλλον έδειξε πως θα τις επιθυμούσε.

Και ο λόγος δεν είναι άλλος, από το γεγονός πως πιστεύει βαθιά ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να επιτευχθεί σε περίπτωση δεύτερης κάλπης. «ο κ. Μητσοτάκης ξορκίζει την πιθανότητα δεύτερης κάλπης, ξέρετε γιατί; Γιατί πάρα πολύ απλά διαβάζει ένα κρίσιμο ποιοτικό στοιχείο δημοποιήσεων, το οποίο λέει ότι πάνω από 70% των Ελλήνων πολιτών θέλουν να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από εκεί και πέρα, ο κ.Τσίπρας υπερασπίστηκε με πάθος το πρόγραμμα εξουσίας που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα από τη συμπρωτεύουσα.

Πρόγραμμα ΔΕΘ

«Μιλήσαμε για την ενεργειακή ασφάλεια, μιλήσαμε για το μέλλον αυτής της χώρας, μιλήσαμε όμως και την άδιανομή, που είναι κρίσιμο στοιχείο, μιλήσαμε και για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει καλύτερη η ζωή μας, γιατί στο τέλος της ημέρας ξέρετε η πολιτική εκεί κρίνεται, στο σούπερ μάρκετ, στους λοριασμούς της ΔΕΗ, στις ουρές στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, στη δυνατότητα του πολίτη να ζει με ποιότητα ζωής», σημείωσε ο κ.Τσίπρας.

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Επίθεση σε Μητσοτάκη - Σκάνδαλο Υποκλοπών

Επιτέθηκε με σφοδρότητα εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι δεν παρουσίασε κανένα όραμα για την Ελλάδα του αύριο, τη στιγμή που η ΕΛΑΣ παρουσίασε ένα πρόγραμμα με ορίζοντα δεκαετίας. Παράλληλα, τον κατηγόρησε ως τον «πρωθυπουργό τον καρτέλ», τον χαρακτήρισε ως τον «καλύτερο πελάτη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας», ενώ με έμφαση σημείωσε πως αν δεν υπάρξει κυβερνητική αλλαγή, δεν θα υπάρξει καμία διερεύνηση του τεράστιου σκανδάλου των υποκλοπών.

Ειδικότερα για τις υποκλοπές σημείωσε:

«Να εκφράσω τη συμπαράστασή μου και τις ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στον ανιψιό του πρωθυπουργού που κατά δήλωσή του έφαγε τη σφαίρα για να γλιτώσει το αφεντικό. Και να ευχηθώ καλά ξεμπερδέματα στο αφεντικό. Η υπόθεση των υποκλοπών είναι το πιο κρίσιμο θέμα που απασχολεί όσους θέλετε να παίζεται με κανόνες δημοκρατίας το πολιτικό παιχνίδι. Έχουμε ένα στίγμα στη ίδια τη λειτουργία της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του δυτικού κόσμου με παρόμοιο σκάνδαλο δεν θα μπορούσε να μείνει στη θέση του ο πρωθυπουργός. Είτε θα είχε παραιτηθεί, είτε θα είχε καθαιρεθεί από το ίδιο του το κόμμα. Τα έχουμε δει όλα στο θέμα των Υποκλοπών.

Η συγκάλυψη έχει πιάσει ταβάνι, το έχουν μηδενίσει το κοντέρ. Και αυτό είναι στίγμα για την ηγεσία της δικαιοσύνης, όχι των δικαστών, έχουν σταθεί στο ύψος τους» και συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας: «Για μένα είναι απόλυτα σαφές ότι αν θα αποδοθεί Δικαιοσύνη, που αφορά τα θεμέλια της λειτουργίας του Κράτους Δικαίου και της Δημοκρατίας στη χώρα μας, θα εξαρτηθεί καλώς ή κακώς από τα αποτελέσματα των επόμενων εκλογών. Αν έχουμε άλλη μία τετραετία Μητσοτάκη, δεν θα υπάρχει καμία διερεύνηση και λογοδοσία. Αυτό είναι κατάντια για τη χώρα και για την παράταξη της ΝΔ. Η μόνη δέσμευση που μπορώ να καταθέσω είναι ότι μία προοδευτική κυβέρνηση με την ΕΛΑΣ στις θέσεις ευθύνης, θα είναι αυτή που θα αφήσει τη δικαιοσύνη ελεύθερη, προκειμένου να διερευνηθεί το σκάνδαλο και να λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Σε μια δημοκρατία, οι πολιτικοί δεν βάζουν άλλους πολιτικούς στη φυλακή. Αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Όμως οι κυβερνήσεις είναι αυτές που έχουν την πολιτική βούληση να αφήσουν τη δικαιοσύνη να κάνει αυτό που πρέπει».

Πατριωτική εισφορά

Παράλληλα, ο κ.Τσίπρας υπεραμύνθηκε της «πατριωτικής εισφοράς», δηλαδή του φόρου που θέλει να επιβάλει στο 1% των πλουσιότερων ελλήνων και εταιριών, υποστηρίζοντας ότι είναι ρεαλιστικός. Αναφέρθηκε σε αντίστοιχους φόρους που υπάρχουν σε άλλες χώρες, όπως η Ελβετία και η Νορβηγία. Από εκεί και πέρα, έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι πέταξε το «μπαλάκι» στους πολύ πλούσιους έλληνες και τις μεγάλες εταιρίες, υπενθυμίζοντας τους μεγάλους ευεργέτες των προηγούμενων αιώνων.

«Όχι με όρους φιλανθρωπίας, αλλά ενός νόμιμου κανόνα που θα θεσπίσει το κράτος», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Ως προς το ζήτημα των βουλευτών που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ και είτε παραιτήθηκαν από την έδρα τους, είτε ανεξαρτητοποιήθηκε, ήταν ξεκάθαρος.

Επανέλαβε πως δεν θα δεχθεί ως μέλη βουλευτές που έχουν εκλεγεί με άλλα κόμματα. «Θα αποκτήσουμε κοινοβουλευτική ομάδα, όταν ο λαός με την ψήφο του μας στείλει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν θα υπάρξει μεταβίβαση των ιδιοτήτων ή των προνομίων από τις προηγούμενες φάσεις στη νέα φάση», ενώ για τη συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια, είπε πως «θα αποφασίσουμε όταν έρθει η ώρα με συλλογικές διαδικασίες».

{https://www.tiktok.com/@dnews.gr/video/7683558172224802070}

Αναλυτικά η συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα

{https://www.youtube.com/watch?v=LsrZ9Wr7qsA}

Εικόνες από την Συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα