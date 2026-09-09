Δύο γυναίκες εγκλωβίστηκαν κάτω από το λεωφορείο ενώ τραυματίστηκαν 4 εκ των οποίων η μία σοβαρότερα.

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΟΑΣΘ για το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (09/09) στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης, στο οποίο ενεπλάκησαν δύο λεωφορεία με το ένα να καταλήγει πάνω σε στάση με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από την Τροχαία Θεσσαλονίκης, προς την οποία παρέχεται κάθε απαραίτητη συνεργασία για τη διευκόλυνση του έργου της»

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΟΑΣΘ ενημερώνει ότι σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12.55 το μεσημέρι, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή ενός λεωφορείου του Οργανισμού (μοντέλο του 2024) της γραμμής 28, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων συμπολιτών μας. Το ατύχημα σημειώθηκε επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, στο ύψος της στάσης «Καν – Καν». Στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ, ενώ το όχημα του ΟΑΣΘ κατέληξε στη στάση.

Απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησης του Οργανισμού και όλων των εργαζομένων είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους συνανθρώπους μας που τραυματίστηκαν, καθώς και στις οικογένειές τους, και τους ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση. Ο ΟΑΣΘ βρίσκεται ήδη σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας τους. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε το σοβαρό τροχαίο με τα δύο λεωφορεία Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από την Τροχαία Θεσσαλονίκης, προς την οποία παρέχεται κάθε απαραίτητη συνεργασία για τη διευκόλυνση του έργου της. Η ασφάλεια των επιβατών και των πολιτών παραμένει η απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του ΟΑΣΘ.».

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