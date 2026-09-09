Μεταξύ των στελεχών που φέρονται να εξετάζουν το ενδεχόμενο μετακίνησης βρίσκεται ο Rahul Chopra, διαχειριστής χαρτοφυλακίου με έδρα το Λονδίνο. Εκπρόσωπος της Millennium αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η Αθήνα ενισχύει τη θέση της στον διεθνή χάρτη των hedge funds, καθώς μετά την απόφαση του δισεκατομμυριούχου Κρις Ρόκος να εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο για την Ελλάδα, η Millennium Management εξετάζει το άνοιγμα του πρώτου της γραφείου στην ελληνική πρωτεύουσα.

Η εταιρεία του Izzy Englander βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τις ελληνικές αρχές σχετικά με τη δημιουργία του νέου γραφείου και τη στελέχωσή του, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg. Μεταξύ των στελεχών που φέρονται να εξετάζουν το ενδεχόμενο μετακίνησης βρίσκεται ο Rahul Chopra, διαχειριστής χαρτοφυλακίου με έδρα το Λονδίνο. Εκπρόσωπος της Millennium αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχειρεί να προσελκύσει εύπορους επενδυτές και κορυφαία στελέχη του χρηματοοικονομικού κλάδου που επανεξετάζουν την παρουσία τους στη Βρετανία. Στο πλαίσιο αυτό, το προσεχές ταξίδι του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στο Λονδίνο αναμένεται να περιλαμβάνει επαφές με παράγοντες της αγοράς για πιθανές μετακινήσεις στην Ελλάδα.

Η Αθήνα φιλοδοξεί έτσι να μπει σε μια κούρσα στην οποία συμμετέχουν ήδη το Μιλάνο, η Γενεύη, το Ντουμπάι και το Αμπου Ντάμπι. Η αυξημένη κινητικότητα συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις φορολογικές αλλαγές στο Ηνωμένο Βασίλειο και την κατάργηση του καθεστώτος non-dom, που επί χρόνια αποτελούσε σημαντικό κίνητρο για την εγκατάσταση εύπορων ξένων στη χώρα.

Παρά τις αποχωρήσεις, το Λονδίνο παραμένει το μεγαλύτερο κέντρο hedge funds εκτός ΗΠΑ. Ο κλάδος στηρίζει περίπου 40.000 θέσεις εργασίας στη Βρετανία και αποφέρει φορολογικά έσοδα 3,9 δισ. στερλινών, σύμφωνα με την AIMA. Τα περίπου 400 δισ. στερλίνες που διαχειρίζονται hedge funds στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιστοιχούν περίπου στο 10% του παγκόσμιου συνόλου και έως το 85% της ευρωπαϊκής αγοράς.

Ωστόσο, η γεωγραφία του κλάδου αλλάζει. Μεγάλα hedge funds έχουν ενισχύσει την παρουσία τους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ στελέχη υψηλού προφίλ έχουν εγκαταλείψει το Λονδίνο για άλλες δικαιοδοσίες. Η Brevan Howard, πρώην εργοδότης του Ρόκος, διαθέτει πλέον περισσότερους από 100 εργαζομένους στο Αμπου Ντάμπι, ενώ ο Alan Howard έχει μετακινηθεί στη Γενεύη.

Η ίδια η Millennium έχει ήδη μεταφέρει traders από το Λονδίνο στο Ντουμπάι, όπου δεν επιβάλλεται φόρος εισοδήματος, και διαθέτει προσωπικό σε περισσότερες από 140 τοποθεσίες διεθνώς. Για τα multi-strategy hedge funds, η δυνατότητα εγκατάστασης εκεί όπου επιθυμούν να ζουν τα κορυφαία στελέχη τους αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για ταλέντα.

