Η κατανάλωση των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων αυξήθηκε κατά 1,7% σε ετήσια βάση, ενώ η κατανάλωση της Γενικής Κυβέρνησης κατά 1%.

Με ρυθμό 1,9% αναπτύχθηκε η ελληνική οικονομία στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σε τριμηνιαία βάση, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε κατά 0,3% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους. Τα στοιχεία αφορούν εποχικά διορθωμένα μεγέθη σε όρους όγκου.

Η εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας δείχνει ότι οι επενδύσεις αποτέλεσαν έναν από τους βασικούς μοχλούς της ανάπτυξης. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ενισχύθηκαν κατά 6,1% σε ετήσια βάση, ενώ η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 1,3%.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν άνοδο 2,2%, με τις εξαγωγές αγαθών να καταγράφουν ισχυρή αύξηση 6,6%. Αντίθετα, οι εξαγωγές υπηρεσιών υποχώρησαν κατά 1,7%. Ανοδικά κινήθηκαν οι εισαγωγές, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 3,7% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Ειδικότερα, οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2%, ενώ αισθητά μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στις εισαγωγές υπηρεσιών, που έφθασε το 8,3%.

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2026, η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 0,2%, ενώ οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασαν άνοδο 2,2%. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ενισχύθηκαν κατά 0,5%, με τις εξαγωγές αγαθών να αυξάνονται κατά 2,6% αλλά τις υπηρεσίες να μειώνονται κατά 1,4%. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν συνολικά κατά 0,6%.

Η κατανάλωση των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων αυξήθηκε κατά 1,7% σε ετήσια βάση, ενώ η κατανάλωση της Γενικής Κυβέρνησης κατά 1%. Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου εμφάνισαν σαφώς υψηλότερο ρυθμό, στο 6,1%, επιβεβαιώνοντας την ενισχυμένη συμβολή της επενδυτικής δραστηριότητας.

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Σε τριμηνιαία βάση, πάντως, η εικόνα είναι περισσότερο συγκρατημένη. Η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,9%, ενώ εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε κατά 2,1%. Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 2,2%, οι εξαγωγές κατά 0,5% και οι εισαγωγές κατά 0,6%.

Σε τρέχουσες τιμές και με εποχική διόρθωση, το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στα 65,169 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο, έναντι 63,851 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο. Σε όρους όγκου και σταθερές τιμές 2020 ανήλθε στα 51,838 δισ. ευρώ.