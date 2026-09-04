Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται νέο εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ύψους 23 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους και θα πλαισιωθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια

Σχέδιο τετραετίας με ορίζοντα το 2030 και βασικούς άξονες την ανάπτυξη, τις ιδιωτικές επενδύσεις, την εξωστρέφεια και τη μείωση του δημόσιου χρέους παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο συνέδριο της «Ημερησίας» στη Θεσσαλονίκη.

Ο υπουργός τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη διαμορφώνεται φέτος στο 2%, ενώ η ανεργία οδεύει κάτω από το 8%. Παράλληλα, οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 12,1% το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ οι εξαγωγές έχουν ενισχύσει σημαντικά τη συμμετοχή τους στο ΑΕΠ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο δημόσιο χρέος, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, υποχωρεί στο 136,8% του ΑΕΠ φέτος, με στόχο να διαμορφωθεί κάτω από το 120% έως το 2030. Ο κ. Πιερρακάκης υπεραμύνθηκε και της πολιτικής πρόωρης αποπληρωμής χρέους, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει οι σημερινές υποχρεώσεις να μεταφέρονται στις επόμενες γενιές.

Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται νέο εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ύψους 23 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους και θα πλαισιωθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Όπως επισήμανε, η επόμενη φάση ανάπτυξης μετά το Ταμείο Ανάκαμψης θα πρέπει να στηριχθεί περισσότερο στο ιδιωτικό κεφάλαιο, στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια. Παράλληλα, προανήγγειλε συνέχιση της ψηφιοποίησης του κράτους, αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η οικονομική στρατηγική της χώρας πρέπει να συνδέει το εθνικό με το ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα σε τομείς τεχνολογίας, επενδύσεων και ανταγωνιστικότητας.

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«Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να έχουμε ανάπτυξη. Είναι να έχουμε ανάπτυξη που να διαχέεται σε όλες και σε όλους», ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι σημερινές επιλογές θα καθορίσουν τις δυνατότητες της επόμενης γενιάς.

