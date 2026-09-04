Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 πυροσβεστικών οχημάτων.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στους Πενταγιούς Φωκίδας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 πυροσβεστικών οχημάτων. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί επίσης ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο, προκειμένου να συνδράμουν από αέρος στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2095849325624430903}