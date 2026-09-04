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Πρεμιέρα το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 09:50, στο ΟΡΕΝ.

Το μεσημέρι της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου ήρθε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της νέας εκπομπής του ΟΡΕΝ, «Μια Ελλάδα Παρέα», με την Ιωάννα Μαλέσκου να αναλαμβάνει το ρόλο της… δασκάλας.

Η νέα εκπομπή του σταθμού, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 09:50, με τους συντελεστές της να αναλαμβάνουν την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Στο σύντομο τρέιλερ που δημοσιεύθηκε, η Ιωάννα Μαλέσκου εμφανίζεται ως δασκάλα μέσα σε σχολική τάξη, με μαθητές της τον Άγγελο Βουράκη, τον Γιάννη Μαλλιαρό και την Κατερίνα Ζαρίφη.

Όπως φαίνεται και από το σύντομο απόσπασμα, τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν τις ιστορίες ανθρώπων από όλη την Ελλάδα, ζητήματα οικογένειας, κοινωνικά, αλλά και θέματα των σχέσεων, με πρόσωπα και ιστορίες που αξίζει να ακουστούν.

{https://www.instagram.com/p/Dc3V6ZSGI-s/?hl=el}

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Το πρώτο τρέιλερ δημοσιεύθηκε την Παρασκευή μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του ΟΡΕΝ στα social media, με τη σχετική ανάρτηση να αναφέρει:

«Κάθε Σαββατοκύριακο θα είμαστε παρέα. Μια Ελλάδα Παρέα.

Με την Ιωάννα Μαλέσκου. Μαζί της, η Κατερίνα Ζαρίφη , ο Άγγελος Βουράκης και ο Γιάννης Μαλλιαρός.

Πρεμιέρα το Σάββατο 12/9 στις 09:50 στο OPEN!».