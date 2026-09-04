Στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του τρέιλερ ηια την εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος ανοίγουν την αυλαία της νέας τηλεοπτικής σεζόν, με την πρεμιέρα της εκπομπής «Στούντιο 4» να έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 15:00.

Η νέα ομάδα του προγράμματος αναλαμβάνει τα ηνία και οι δύο παρουσιαστές είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν ένα ξεχωριστό τηλεοπτικό μωσαϊκό με γνώμονα το χιούμορ.

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο τηλεοπτικός σταθμός της ΕΡΤ, έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες και στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του τρέιλερ, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την ημερομηνία της πρεμιέρας του ανανεωμένου «Στούντιο 4».

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Η ανακοίνωση της ΕΡΤ

Μόλις λίγα 24ωρα πριν από την πρεμιέρα του «Στούντιο 4», τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, στις 15:00, στην ΕΡΤ1, ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου μοιράζονται μαζί μας απολαυστικά backstage στιγμιότυπα από την προετοιμασία του τρέιλερ της εκπομπής, που γυρίστηκε το καλοκαίρι στο Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή.

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Οι δύο παρουσιαστές δημιουργούν ένα ξεχωριστό τηλεοπτικό μωσαϊκό που τα περιλαμβάνει όλα. Θέματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, ιστορίες που γεννούν σκέψεις και χαμόγελα, από την Ελλάδα και τον κόσμο, παρουσιάζονται μέσα από μια διαφορετική και ανατρεπτική ματιά, με γενναίες δόσεις χιούμορ.

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Πρόσωπα και τόποι που αξίζει να γνωρίσουμε, ταξίδια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και ταξίδια στον χρόνο, συνθέτουν ένα πολυδιάστατο «Στούντιο 4», που έρχεται ανανεωμένο και με διάθεση να μας κρατήσει καθημερινά συντροφιά.

Στο πλευρό τους και ο Γιάννης Κορδώνης, που δίνει το δικό του ξεχωριστό στίγμα στο ανανεωμένο «Στούντιο 4».

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου το «Στούντιο 4» επιστρέφει στην ΕΡΤ.