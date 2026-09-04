Ο δημοσιογράφος εδώ και 3 ημέρες βρισκόταν εκτός εκπομπής.

Στο πλατό της πρωινής εκπομπής του Open «10 Παντού» επέστρεψε το πρωί της Παρασκευής ο Νίκος Στραβελάκης, έπειτα από τρεις ημέρες απουσίας.

Η έναρξη έγινε μουσικά, με το «Σ' αναζητώ στη Σαλονίκη» του Δημήτρη Μητροπάνου, επιλογή που είχε σαφή αναφορά στη Θεσσαλονίκη και στη ΔΕΘ. «Τι τραγουδάρα», σχολίασε ο Νίκος Στραβελάκης, ενώ η Κατερίνα Παπακωστοπούλου κινήθηκε προς το μέρος του προκειμένου να τον καλωσορίσει ξανά στο πλατό.

Οι δυό τους αφού αγκαλιάστηκαν αντάλλαξαν ένα φιλί με αφορμή την επιστροφή του δημοσιογράφου στην εκπομπή. «Πού είσαι;» ήταν η ατάκα της Κατερίνας Παπακωστοπούλου, η οποία αναφέρθηκε παράλληλα και στο τραγούδι που επέλεξε ο συμπαρουσιαστής της.

Ο Νίκος Στραβελάκης μίλησε με θερμά λόγια για τον Δημήτρη Μητροπάνο, χαρακτηρίζοντάς τον «τεράστιο», πριν οι δύο παρουσιαστές απευθυνθούν στους τηλεθεατές και τους ευχηθούν καλό Σαββατοκύριακο.

Οι ατάκες μετά την επιστροφή

Η συνέχεια, ωστόσο, είχε και μερικές ατάκες που σχολιάστηκαν ως «καρφιά» μεταξύ των δύο παρουσιαστών.

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«Εγώ δουλεύω το Σαββατοκύριακο», ανέφερε η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, με τον Νίκο Στραβελάκη να απαντά με χιούμορ πως ο ίδιος εργάζεται «365 ημέρες τον χρόνο», ακολουθώντας, όπως είπε, «τα ίχνη του διευθυντή μας», αναφερόμενος στον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Open, Χρήστο Παναγιωτόπουλο.

Η Παπακωστοπούλου σχολίασε πως έχει πλέον μπει «στο ίδιο τριπάκι» και πως της αρέσει ιδιαίτερα αυτή η καθημερινότητα. Η συγκεκριμένη φράση έδωσε την αφορμή για ένα ακόμη πείραγμα από τον Στραβελάκη.

«Μη λες μεγάλες κουβέντες, στο ίδιο τριπάκι με τον Παναγιωτόπουλο δεν γίνεται», της είπε χαρακτηριστικά.

Η παρουσιάστρια έσπευσε να διευκρινίσει πως αναφερόταν στο «ωραίο τριπάκι καθημερινότητας, την ενημέρωση», με το στιγμιότυπο να ολοκληρώνεται μέσα σε κλίμα χιούμορ.

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