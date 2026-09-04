Οι διεθνείς αγορές τροφίμων βρίσκονται αντιμέτωπες με έναν συνδυασμό προκλήσεων που αφορούν την προσφορά, το εμπόριο και τις καιρικές συνθήκες, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους αγρότες, οι οποίοι ήδη πλήττονται από το αυξημένο κόστος παραγωγής.

Οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν τον Αύγουστο στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022, καθώς η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων και τα ακραία καιρικά φαινόμενα εντείνουν τις ανησυχίες για την επάρκεια των προμηθειών από βασικές παραγωγικές περιοχές το επόμενο διάστημα.

Ο δείκτης τιμών των τροφίμων του ΟΗΕ αυξήθηκε κατά 1,9% σε σχέση με τον Ιούλιο, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στα δημητριακά, τη ζάχαρη και τα γαλακτοκομικά, σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) που δημοσιεύθηκε σήμερα Παρασκευή. Όλες οι κατηγορίες εμπορευμάτων κατέγραψαν συνολικά υψηλότερες τιμές.

Οι διεθνείς αγορές τροφίμων βρίσκονται αντιμέτωπες με έναν συνδυασμό προκλήσεων που αφορούν την προσφορά, το εμπόριο και τις καιρικές συνθήκες, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους αγρότες, οι οποίοι ήδη πλήττονται από το αυξημένο κόστος παραγωγής.

«Οι κλιματικές διαταραχές, οι γεωπολιτικές εντάσεις και τα προβλήματα στις εμπορευματικές μεταφορές συγκλίνουν, περιορίζοντας τις προσδοκίες για την προσφορά», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος του FAO, Μάξιμο Τορέρο.

Οι εντάσεις στη Μαύρη Θάλασσα, μία από τις σημαντικότερες περιοχές παραγωγής και εξαγωγής σιτηρών παγκοσμίως, έχουν κλιμακωθεί από τα μέσα Ιουλίου, καθώς η Ρωσία προετοιμάζεται να εντείνει τις επιθέσεις της στην Ουκρανία, όπου οι αγρότες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξαγωγή των σιτηρών, σύμφωνα με το Bloomberg.

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Παράλληλα, περιορίζονται οι προσδοκίες για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ οι κακές σοδειές στην Ευρώπη ενδέχεται να καταστήσουν την ήπειρο περισσότερο εξαρτημένη από τις εισαγωγές, εντείνοντας ενδεχομένως τον ανταγωνισμό για τις διαθέσιμες προμήθειες.

«Εκτοξεύτηκαν» οι τιμές σε ζάχαρη και δημητριακά

Οι τιμές της ζάχαρης αυξήθηκαν κατά 11,9% τον Αύγουστο σε μηνιαία βάση, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2025. Ο ζεστός και ξηρός καιρός έπληξε τις προοπτικές για τις αποδόσεις των ζαχαρότευτλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το φαινόμενο Ελ Νίνιο επιβάρυνε τις προοπτικές παραγωγής στην Ασία. Παράλληλα, η χαμηλότερη παραγωγή στην περιοχή Center-South της Βραζιλίας ενίσχυσε τις ανησυχίες για την προσφορά. Στήριξη στις τιμές έδωσε και η απόφαση της Ινδίας να επιτρέψει αδασμολόγητες εισαγωγές ακατέργαστης ζάχαρης.

Οι τιμές των γαλακτοκομικών αυξήθηκαν για πρώτη φορά εδώ και τέσσερις μήνες, αν και παρέμειναν πάνω από 20% χαμηλότερα από τα περυσινά επίπεδα. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στις υψηλότερες τιμές του γάλακτος σε σκόνη και του τυριού, καθώς η μειωμένη προσφορά γάλακτος και η ισχυρή ζήτηση για εισαγωγές στην ΕΕ υπεραντιστάθμισαν την εποχική αύξηση της παραγωγής στην Ωκεανία. Οι τιμές του βουτύρου παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες.

Οι τιμές των δημητριακών αυξήθηκαν κατά 2,2%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2024. Οι τιμές του σιταριού ενισχύθηκαν λόγω των διαταραχών στις εξαγωγές από τη Μαύρη Θάλασσα, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία σε περιοχές της Ευρώπης ενέτειναν τις ανησυχίες για την επάρκεια των προμηθειών.

Οι τιμές του καλαμποκιού αυξήθηκαν, καθώς η παρατεταμένη ζέστη και ξηρασία ενίσχυσαν τις ανησυχίες για τις καλλιέργειες.

Έλαια

Οι τιμές των φυτικών ελαίων αυξήθηκαν για τρίτο συνεχόμενο μήνα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2022. Η άνοδος στις τιμές του φοινικέλαιου και του σογιέλαιου υπεραντιστάθμισε τις μειώσεις στο ηλιέλαιο και το κραμβέλαιο. Το φοινικέλαιο ενισχύθηκε λόγω της ισχυρής παγκόσμιας ζήτησης και των ανησυχιών για κινδύνους που συνδέονται με το Ελ Νίνιο στη Νοτιοανατολική Ασία, ενώ το σογιέλαιο παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα λόγω της ισχυρής ζήτησης για εξαγωγές από τη Νότια Αμερική. Αντίθετα, οι τιμές του ηλιέλαιου και του κραμβέλαιου υποχώρησαν λόγω της ασθενέστερης ζήτησης για εισαγωγές και των προσδοκιών για άφθονη προσφορά.

Κρέατα

Αύξηση σημείωσαν και οι τιμές του κρέατος τον Αύγουστο, λόγω των υψηλότερων τιμών στα πουλερικά, το χοιρινό και το πρόβειο κρέας, ενώ οι τιμές του βοδινού υποχώρησαν.

Οι τιμές των πουλερικών αυξήθηκαν λόγω της ισχυρής παγκόσμιας ζήτησης για εισαγωγές και της ανάκαμψης των βραζιλιάνικων τιμών εξαγωγής, ενώ το χοιρινό σημείωσε σημαντική άνοδο στην ΕΕ, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες περιόρισαν την προσφορά. Οι τιμές του πρόβειου κρέατος ενισχύθηκαν επίσης, λόγω των περιορισμένων εξαγωγών από τη Νέα Ζηλανδία και της σταθερής ζήτησης. Αντίθετα, οι τιμές του βοδινού υποχώρησαν, καθώς η περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές ασιατικές αγορές ενέτεινε τον ανταγωνισμό μεταξύ των εξαγωγέων.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal, Bloomberg