Τα κοσμήματα εξαφανίστηκαν και η 57χρονη αντιλήφθηκε πως έπεσε θύμα απάτης.

Νέα απάτη καταγγέλθηκε στην Αστυνομία Χανίων από μια 57χρονη γυναίκα στη Νέα Χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η 57χρονη φέρεται να δέχθηκε τηλεφώνημα το απόγευμα της Πέμπτης από άγνωστο άνδρα, ο οποίος παρίστανε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ.

Το πρόσχημα του απατεώνα

Ο απατεώνας χρησιμοποίησε ως πρόσχημα βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και έπεισε την γυναίκα να απομακρύνει από το σπίτι τα κοσμήματά της. Αφού της είπε να τα τοποθετήσει σε σακούλα, στη συνέχεια την παρότρυνε να τα αφήσει έξω από το σπίτι, με την ίδια να τα αφήνει σε ρόδες παρκαρισμένου αυτοκινήτου.

Μετά από λίγη ώρα, τα κοσμήματα είχαν εξαφανιστεί και η 57χρονη αντιλήφθηκε πως έπεσε θύμα απάτης.

Σύμφωνα με την ίδια, τα κοσμήματα είχαν αξία κοντά στις 10.000 ευρώ.

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Οι τηλεφωνικές απάτες στην Κρήτη δεν έχουν τέλος τους τελευταίους μήνες, με τις αρχές να εφιστούν την προσοχή των πολιτών, προκειμένου να προστατευτούν.

Πηγή: zarpanews.gr