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Η λίστα με τα 19 σχολεία που δεν θα λειτουργήσουν την φετινή σχολική χρονιά λόγω της δημογραφικής πίεσης.

Αναστέλλεται για το σχολικό έτος 2026-2027 η λειτουργία 19 σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Στερεά Ελλάδα, λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού. Σύμφωνα με απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Ελένης Μπενιάτα, πρόκειται για 9 Δημοτικά Σχολεία και 10 Νηπιαγωγεία, τα οποία δεν θα λειτουργήσουν κατά τη νέα σχολική χρονιά. Η απόφαση αφορά σχολεία σε Βοιωτία, Εύβοια, Ευρυτανία και Φθιώτιδα.

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Τα Δημοτικά που αναστέλλουν τη λειτουργία τους

Στη Βοιωτία δεν θα λειτουργήσουν το Δημοτικό Σχολείο Οινόης και το Δημοτικό Σχολείο Διονύσου.

Στην Εύβοια η αναστολή αφορά το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κύμης, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρηκόων Χαλκίδας, το Δημοτικό Σχολείο Συκιών και το Δημοτικό Σχολείο Αμυγδαλιάς.

Στην Ευρυτανία περιλαμβάνονται το Δημοτικό Σχολείο Μεγάλου Χωριού και το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου Παλαιοχωρίου, ενώ στη Φθιώτιδα αναστέλλεται η λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Τυμφρηστού.

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Ποια Νηπιαγωγεία αφορά η απόφαση

Σε ό,τι αφορά τα Νηπιαγωγεία, στη Βοιωτία αναστέλλεται η λειτουργία των Νηπιαγωγείων Καλλιθέας, Αγίας Τριάδας και Στειρίου. Στην Εύβοια περιλαμβάνονται το Ειδικό Νηπιαγωγείο Νέου Πύργου και το Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρηκόων Χαλκίδας.

Στην Ευρυτανία αναστέλλεται η λειτουργία των Νηπιαγωγείων Μεγάλου Χωριού και Δυτικής Φραγκίστας. Τέλος, στη Φθιώτιδα η απόφαση αφορά το 18ο Νηπιαγωγείο Λαμίας, το Νηπιαγωγείο Εξάρχου και το 2ο Νηπιαγωγείο Καμένων Βούρλων.

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