Νέα μελέτη του Bruegel προειδοποιεί ότι οι Ευρωπαίοι μπορεί να ζουν περισσότερο, αλλά τα επιπλέον χρόνια ζωής δεν θα είναι κατ’ ανάγκη χρόνια καλής υγείας.

Αντιμέτωπη με μια αυξανόμενη πρόκληση στον τομέα της μακροχρόνιας φροντίδας βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς η γήρανση του πληθυσμού συνδυάζεται με ενδείξεις ότι η βελτίωση της υγείας δεν ακολουθεί με τον ίδιο ρυθμό την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Νέα μελέτη του Bruegel προειδοποιεί ότι οι Ευρωπαίοι μπορεί να ζουν περισσότερο, αλλά τα επιπλέον χρόνια ζωής δεν θα είναι κατ’ ανάγκη χρόνια καλής υγείας.

Φροντίδα για το μέλλον

Το πρόβλημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Σε όλα τα σενάρια που εξετάζει η μελέτη, ο πληθυσμός ηλικίας 85 ετών και άνω αυξάνεται σημαντικά, ενώ περίπου το 42% αυτής της ηλικιακής ομάδας εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίζει από ήπιους έως σοβαρούς λειτουργικούς περιορισμούς. Μάλιστα, οι μελλοντικές ανάγκες για φροντίδα φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από την κατάσταση της υγείας των ηλικιωμένων παρά από τη δημογραφική γήρανση αυτή καθαυτή.

Ήδη, σχεδόν το 10% των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω εμφανίζει λειτουργικούς περιορισμούς, με το ποσοστό να εκτινάσσεται περίπου στο 43% για όσους έχουν περάσει τα 85.

Δημογραφική πίεση

Η δημογραφική πίεση αναμένεται να γίνει εντονότερη τις επόμενες δεκαετίες. Έως το 2070, το ποσοστό των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα προβλέπεται να αυξηθεί από 11,6% το 2020 σε 14,1%. Την ίδια στιγμή, η αναλογία των ατόμων άνω των 85 ετών προς τον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας αναμένεται να αυξηθεί απότομα και σε ορισμένες περιπτώσεις να σχεδόν τετραπλασιαστεί μέχρι το 2070.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η απόσταση μεταξύ μακροζωίας και υγιούς γήρανσης. Στην ΕΕ, το προσδόκιμο ζωής στην ηλικία των 65 ετών αυξήθηκε κατά 1,9 χρόνια μεταξύ 2004 και 2024. Ωστόσο, περίπου τα μισά από αυτά τα πρόσθετα χρόνια αντιστοιχούν σε ζωή με προβλήματα υγείας. Τα χρόνια δυνητικής ανάγκης για φροντίδα αυξήθηκαν έτσι από 8,9 σε 9,9.

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Οι πιέσεις δεν θα είναι ίδιες σε όλες τις χώρες. Η μελέτη, η οποία εξετάζει Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία και Σουηδία, διαπιστώνει ότι Ιταλία και Πολωνία κινδυνεύουν να καταγράψουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στον αριθμό των ανθρώπων που χρειάζονται φροντίδα σε σχέση με τον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας.